王毅：台灣是「終將回家的遊子」不應是被人利用的棋子

大陸國務委員兼外交部長王毅20日在北京出席一場研討會時表示，在恢復與尼加拉瓜的外交關係後，中國大陸建交國總數增至181個，「一個中國」的共識在國際上更加鞏固，強調這是對「台獨」發出的嚴正警示。他並指出，「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。」

據央視報導，王毅20日在北京出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式，並發表演講。

就台灣問題，王毅指出，台海局勢出現新一輪緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。他說，正是這些倒行逆施改變了台海現狀，損害了台海和平，違背了國際社會共識和國際關係基本準則。

王毅說，對此，中方發出嚴正警示，進行有力反制，震懾了「台獨」分裂勢力的氣焰。「10天前，我們恢復與尼加拉瓜的外交關係，建交國總數增至181個，一個中國的共識在國際上更加鞏固。」

王毅指稱，「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。」

除此之外，王毅還在演講中，盤點2021年大陸外交事務，強調在「以習近平同志為核心」的中共中央堅強領導下，秉持天下胸懷，踐行為國為民，在全球變局中開創新局，在世界亂局中化危為機，在鬥爭與合作中勇毅前行。

他說，人類文明進步潮流浩蕩向前，中華民族復興步伐不可阻擋。「新的歷史征程上，中國外交將在習近平外交思想指引下，繼續朝著構建人類命運共同體的目標奮力前行，為中國、為世界做出更大貢獻，為歷史、為未來書寫更新篇章。」