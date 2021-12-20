北京發布白皮書： 探索「具香港特色」民主發展道路

大陸國務院今發表「一國兩制下香港的民主發展」白皮書，強調確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則；「探索具有香港特色的民主發展道路」。

據央視新聞，白皮書稱，香港在英國殖民統治之下沒有民主可言。中國政府對香港恢復行使主權，實行一國兩制方針，創建了香港特別行政區的民主制度，並在實踐中支持其不斷發展完善。

白皮書指，近年來，反中亂港勢力以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰一國兩制原則底線，衝擊特區憲制秩序，破壞香港法治。

白皮書稱，北京推動建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港特別行政區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則。推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港特別行政區民主發展重新回到正確軌道。

白皮書強調，一國兩制為香港特別行政區民主發展提供了根本保障。確保一國兩制實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。必須按照一國兩制方針和基本法，切合香港政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，「探索具有香港特色的民主發展道路」。

又宣稱，一國兩制在香港的實踐已取得巨大成功，顯現出強大生命力和制度韌性。中共和中國政府有信心、有智慧、有能力，既把實行社會主義制度的大陸管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好。