今年前11月　核准「陸資來台」金額年減62%

經濟部投審會20日公布數據顯示，受新冠疫情、美中關係變動下的兩岸情勢等影響，今年1到11月，核准僑外投資金額較去年同期減少17.57%，核准陸資來台投資金額，較去年同期減少62.86%，但投審會表示，隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，台灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

數據顯示，今年1到11月，經濟部投審會核准僑外投資件數為2,448件，較上年同期減少22.46%；核准金額部分，投(增)金額計67億1,830萬1,000美元(折合新台幣2,015億4,903萬元)，較上年同期減少17.57%。投審會解讀，顯示新冠肺炎疫情仍持續影響人員流動與經濟活動之進行，致僑外來台投資下滑。

核准新設公司方面，1到11月件數為1,544件，新設公司投資金額13億896萬9,561美元(折合新台幣約392億6,908萬元)；另1-11月核准新南向國家來台投資件數為480件，較上年同期減少0.41%，但投(增)資金額計9億6,212萬5,000美元(折合新台幣288億6,375萬元)，較上年同期增加172.45%。

對於新南向來台投資金額增加，投審會表示，投資來源地主要為泰國、新加坡及澳大利亞；至投資金額增幅較大，主要係因核准泰商泰金寶科技股份有限公司增資泰金寶電通股份有限公司、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD增資佇慧數據股份有限公司等大型投資案所致。

陸資來台方面，今年1到11月，核准陸資來台投資件數為37件，較上年同期減少56.47%；投(增)資金額計4,604萬7,000美元(折合新台幣13億8,141萬元)，較上年同期減少62.86%；投審會指出，顯示受到美中關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化及本部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響下，陸資來台投資呈下降趨勢。

對外投資方面，前11月核准(備)對外投資件數為371件，較上年同期減少21.73%；投(增)資金額計97億2,394萬5,000美元(折合新台幣2,917億1,835萬元)，較上年同期增加22.69%；新南向國家方面，投資件數113件，較上年同期減少28.48%，投(增)資金額計56億2,161萬4,000美元(折合新台幣1,686億4,842萬元)，較上年同期增加115.55%。

投審會指出，對新南向投資金額較大者為新加坡、越南、泰國，主要包括環球晶圓股份有限公司增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD、聯發科增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、國泰人壽增資越南國泰人壽等大型投資案所致。

對大陸投資方面，前11月核准對中國大陸投資件數為388件，件數較上年同期減少12.81%；核准投(增)資金額計47億9,207萬9,000美元(折合新台幣1,437億6,237萬元)，較上年同期減少14.47%；投審會表示，受中國大陸營商環境變化、美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。