香港立法會選舉落幕 林鄭月娥今赴北京述職

香港立法會選舉結束後，香港特區政府今發布新聞公報，行政長官林鄭月娥將於今日（12月20日）晚上至12月23日到北京述職，向中國大陸領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況。行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。針對林鄭月娥此行赴京，有港媒關注她是否觸及連任議題。

新聞公報稱，在林鄭月娥離港期間，由政務司司長李家超署理（代理）行政長官職務。

香港無線電視台日前在報導相關消息時透露，林鄭月娥將於22日獲大陸國家主席習近平接見。

香港01報導指，林鄭月娥此行述職，除了向北京匯報立法會選舉結果之外，外界也關注她與大陸領導人會面時，是否會觸及競逐連任等敏感議題。

今年1月，林鄭月娥曾以視訊形式在港向習近平及大陸總理李克強述職。