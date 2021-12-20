快訊

影／林靜儀控送46元洗衣精涉賄選 顏寬恒：1罐16元

李靚蕾四度回擊！強調王力宏「依舊存在婚姻關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港立法會選舉落幕 林鄭月娥今赴北京述職

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。中新社
香港特首林鄭月娥。中新社

香港立法會選舉結束後，香港特區政府今發布新聞公報，行政長官林鄭月娥將於今日（12月20日）晚上至12月23日到北京述職，向中國大陸領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況。行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。針對林鄭月娥此行赴京，有港媒關注她是否觸及連任議題。

新聞公報稱，在林鄭月娥離港期間，由政務司司長李家超署理（代理）行政長官職務。

香港無線電視台日前在報導相關消息時透露，林鄭月娥將於22日獲大陸國家主席習近平接見。

香港01報導指，林鄭月娥此行述職，除了向北京匯報立法會選舉結果之外，外界也關注她與大陸領導人會面時，是否會觸及競逐連任等敏感議題。

今年1月，林鄭月娥曾以視訊形式在港向習近平及大陸總理李克強述職。

林鄭月娥 香港 立法會

延伸閱讀

19日舉行投票…香港立法會會議廳撤下區徽 改掛中國國徽

香港復必泰第3針下月全面開打 料下周通關

林鄭月娥收「附刀片恐嚇信」 港府：嚴正譴責

太諷刺！林鄭月娥：一國兩制若落實不好是對不起鄧小平

相關新聞

港立法會選舉 直選投票率大跌

香港選舉制度改變後首場立法會選舉，也是首度限定在「愛國愛港」者中選參與治港者，昨天選舉投票大致順利。地區直選的投票率作為...

陸官媒再發彭帥影片 與姚明談笑

大陸網球名將彭帥的微博貼文事件後，人身安全受到各界關注，十九日，大陸官媒環球時報記者於個人推特帳號「Qingqing_C...

王毅：台灣是「終將回家的遊子」不應是被人利用的棋子

大陸國務委員兼外交部長王毅20日在北京出席一場研討會時表示，在恢復與尼加拉瓜的外交關係後，中國大陸建交國總數增至181個...

北京發布白皮書： 探索「具香港特色」民主發展道路

大陸國務院今發表「一國兩制下香港的民主發展」白皮書，強調確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹...

今年前11月　核准「陸資來台」金額年減62%

經濟部投審會20日公布數據顯示，受新冠疫情、美中關係變動下的兩岸情勢等影響，今年1到11月，核准僑外投資金額較去年同期減...

香港立法會選舉落幕 林鄭月娥今赴北京述職

香港立法會選舉結束後，香港特區政府今發布新聞公報，行政長官林鄭月娥將於今日（12月20日）晚上至12月23日到北京述職，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。