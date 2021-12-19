快訊

李靚蕾再出錘！稱王力宏說「By2妹只是炮友」 打臉2013時間序

羽球世錦賽／駁退休傳聞 戴資穎：不是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸中紀委發聲「人設崩塌」 藝人立藝先要立德

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸中共中紀委未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。圖／摘自微博
大陸中共中紀委未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。圖／摘自微博

隨王力宏事件越演越烈，今年來曾就鄭爽、吳奕凡、李雲迪等「劣跡藝人」事件發聲的中共中央紀委國家監委（中紀委），19日晚間發出評論文章，對明星藝人「人設崩塌」事件發聲，強調立藝先要立德，並指藝人如果「肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。」

在此之前，大陸官媒已有環球時報、中國婦女報等，相繼對王力宏事件發聲，也顯示中共近年在整頓演藝圈亂象時，也藉由輿論導向來「匡正視聽」。

中紀委文章指稱，近期，「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵詞。明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

雖文章全文未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。

文章引述中共總書記習近平在中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會開幕式上，強調「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」的說法稱，堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。

文章表示，文藝工作者受到輿論關注，具備一定社會影響力，應該自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人、清清白白做事，並提醒在文藝事業百花齊放的同時，有極少部分明星藝人在工作和生活中存在品行不端、觸犯道德底線甚至違法犯罪的情況。「此類亂象令人痛心，更亟待整治。」

文章稱，一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。並列舉大陸當局各機關近期已印發相關治理工作通知，明確抵制違法失德人員，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、曲線復出等。

除此之外，大陸官媒央視戲劇《大決戰》近日重播，據陸媒報導，片尾字幕工作人員名單上，已無王力宏的名字，且由王力宏、譚維維合唱的片尾曲《寸心》，也已沒有王力宏的歌聲，僅剩女聲獨唱。

大陸中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。取自中紀委網站
大陸中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。取自中紀委網站

中共 中紀委

延伸閱讀

王力宏小心了！李宗盛嘆「緣盡仍留慈悲，很難」

蕾神才曝鐵證糾纏王力宏！By2妹被網揪說謊 5疑點曝光

王力宏遭全面封殺！音樂系學生「深夜哭改論文」：當初就該選周杰倫

By2妹Yumi發文附與王力宏2013對話截圖　網友辦案「刪好友還能截圖」？

相關新聞

大陸中紀委發聲「人設崩塌」 藝人立藝先要立德

隨王力宏事件越演越烈，今年來曾就鄭爽、吳奕凡、李雲迪等「劣跡藝人」事件發聲的中共中央紀委國家監委（中紀委），19日晚間發...

大陸官媒再發彭帥影片 與姚明談笑風生

大陸網球名將彭帥在微博發文事件後，人身安全受到各界關注，19日，大陸鷹派官媒《環球時報》記者於個人推特帳號「Qingqi...

環時記者再公布彭帥新影片 盼平息外界疑慮

中國網球名將彭帥的下落與安危，至今仍備受全球關注。一名中國官媒記者今天在網路上公布一段未經驗證的新影片，似是想再次證明彭...

港媒：林鄭月娥20日赴京述職 是否談連任引關注

據報導，香港行政長官（特首）林鄭月娥明天將會到北京述職，外界關注她此行是否觸及連任議題

吳釗燮：中國應試著自己選舉 而不是老想搞別人

四項全國性公投昨天落幕，外交部長吳釗燮今天表示，雖然中國試著透過假訊息和影響力操作介入台灣的公民投票，但台灣人民展現了韌...

大陸官媒二評王力宏 警惕女性「脫離職場」風險

繼《環球時報》開第一槍後，大陸具有官方背景的媒體《中國婦女報》19日罕見在一天之內，二度對王力宏事件發表評論。在抨擊王力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。