大陸中紀委發聲「人設崩塌」 藝人立藝先要立德

隨王力宏事件越演越烈，今年來曾就鄭爽、吳奕凡、李雲迪等「劣跡藝人」事件發聲的中共中央紀委國家監委（中紀委），19日晚間發出評論文章，對明星藝人「人設崩塌」事件發聲，強調立藝先要立德，並指藝人如果「肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。」

在此之前，大陸官媒已有環球時報、中國婦女報等，相繼對王力宏事件發聲，也顯示中共近年在整頓演藝圈亂象時，也藉由輿論導向來「匡正視聽」。

中紀委文章指稱，近期，「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵詞。明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

雖文章全文未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。

文章引述中共總書記習近平在中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會開幕式上，強調「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」的說法稱，堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。

文章表示，文藝工作者受到輿論關注，具備一定社會影響力，應該自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人、清清白白做事，並提醒在文藝事業百花齊放的同時，有極少部分明星藝人在工作和生活中存在品行不端、觸犯道德底線甚至違法犯罪的情況。「此類亂象令人痛心，更亟待整治。」

文章稱，一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。並列舉大陸當局各機關近期已印發相關治理工作通知，明確抵制違法失德人員，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、曲線復出等。