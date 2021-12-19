快訊

7小時通牒一場空！王力宏照樣龜縮 李靚蕾告定了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環時之後「中國婦女報」補槍王力宏：放縱無度表演人設

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
王力宏早前接受《魯豫有約》訪談時內容再次受到關注。（魯豫有約節目畫面截圖）
王力宏早前接受《魯豫有約》訪談時內容再次受到關注。（魯豫有約節目畫面截圖）

歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏曾嫖妓、約炮等，私生活極不檢點。香港01報導，繼大陸官媒《環球時報》點名批評後，另一官媒《中國婦女報》今日也發文批評王力宏，稱其私生活放縱無度以及「表演人設」，又指德行有虧的「明星」注定不會有璀璨並長遠的舞台。

根據《中國婦女報》的文章稱，此次人設崩塌事件再次表明，明星身分並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌。明星作為公眾人物，一言一行都受到大眾關注，當有應有的自我要求，才配得上優質的榜樣作用。

文章指，開放包容的社會可接納音樂風格的求新求異，但不意味著可以接納私生活的放縱與無度，更不意味著可以肆意妄為、表演人設。

文章又稱，粉絲對明星的支持，也不是在輿論上的一味「包容」。德行不修，人生必難行穩致遠，這是鐵律。德行有虧的「明星」注定只會成為「流星」，不會有璀璨並長遠的舞台。

在此之前，《環球時報》18日發表評論稱，鮮花、掌聲和高額收入成為一些人自我放縱的「迷魂劑」，「王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例」。

評論又指，偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天，「他們站得越高，摔得越重」。

李靚蕾 崩塌 香港

延伸閱讀

王力宏推80歲父扛罪成爸寶 專家：讓孩子從小學會承擔

王力宏事件轉移公投焦點？聲量輾壓網驚呼「公投列車直接出軌」

學霸世家…親筆信曝1說謊關鍵 王爸狠狠打臉王力宏！

王力宏只願借房讓李靚蕾育兒 摳門全曝：他真的小氣！

相關新聞

香港直選戰況激烈 建制3大黨齊告急

香港新選舉制度下首場立法會選舉今天投票，地區直選戰況激烈，10個選區35人爭20席；建制派民建聯、工聯會和新民黨三大黨大...

環時之後「中國婦女報」補槍王力宏：放縱無度表演人設

歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏曾嫖妓、約炮等，私生活極不檢點。香港01報...

中俄執政黨對話會劍指美國：反對以民主干涉內政

12月17日，中共中央對外聯絡部和俄羅斯統一俄羅斯黨以視訊方式共同舉行主題為「堅定走符合國情的發展道路」的中俄執政黨特別...

中國式民主的笑話？香港大選只剩「愛國者遊戲」

「愛國者治港的選舉壓力下，港人還能怎樣『選票反抗』？」香港立法會選舉將在12月19日登場，這是在今年中國人大會議發佈「改造香港選舉制度」後，延期多時才終於舉行的立法會大選。然而自從改造草案頒布以來，大幅壓縮泛民派的政治版圖、全面落實中共「愛國者治港」的佈局，這場立法會選舉的投票意願與關注度也隨之明顯冷清。但香港政治氛圍是否全如死水一灘？有反對者倡議投廢票或棄權作為最後反制手段，卻也因此遭到當局的逮捕通緝。

秦剛：中美應攜手應對全球性問題 共同管控風險

中國大陸駐美大使秦剛近日接受《科學與外交》雜誌執行主編、國際事務與科學外交部主任蒙哥馬利採訪時表示，中美應攜手應對全球性...

林鄭月娥籲市民投票 港府逾萬警力確保立會選舉暢順

香港今天舉行立法會選舉，香港特首林鄭月娥早上約9時與丈夫到高主教書院的票站投票，她呼籲選民應盡公民責任，行使投票權，為香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。