中俄執政黨對話會劍指美國：反對以民主干涉內政

12月17日，中共中央對外聯絡部和俄羅斯統一俄羅斯黨以視訊方式共同舉行主題為「堅定走符合國情的發展道路」的中俄執政黨特別對話會。中聯部部長宋濤和統俄黨最高委員會主席格雷茲洛夫出席並致詞。據發布，中俄兩國執政黨代表達成共識，堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，強調反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

據澎湃新聞，會議上，兩國執政黨代表共同表示，兩黨將共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。

12月15日，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

宋濤表示，中共同統俄黨建立關係20年來，保持緊密戰略溝通，開展卓有成效的交流合作，不斷鞏固中俄關係的政治基礎。中共願同統俄黨一道，全面落實好兩國元首達成的重要共識，發揮兩黨多層次交流機制作用，助力兩國各領域務實合作，為促進新時代中俄關係高水平發展作出更大貢獻。

格雷茲洛夫表示，將同中共共同落實兩國元首近期視訊會晤達成的重要共識，為推動兩國各領域合作、增進兩國人民友誼繼續發揮重要作用。

一個國家選擇什麼樣的發展道路，取決於這個國家的歷史文化、社會性質、經濟發展水平，取決於本國人民根據自身國情作出的自主選擇。宋濤表示，中共團結帶領中國人民走出了一條符合中國實際，順應人民意願，真正保證人民當家作主的正確道路。

格雷茲洛夫強調，世界各國有權自主探索自己的發展道路，絕不允許一國將其發展模式強加於他國。

中俄兩國執政黨代表達成共識稱，堅決回擊國際上某些勢力打著民主、人權的幌子，對中俄兩國內政橫加干涉，維護主權國家自主選擇發展道路的正當權利，反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

宋濤並引中共總書記習近平的話表示，民主是各國人民的權利，不是少數國家的專利，反對國際上一些力量打著民主旗號，大搞陣營對壘，破壞國際安全穩定。

格雷茲洛夫直言，近期舉辦的所謂「民主峰會」，實質上是服務其地緣政治目的的政治鬧劇。俄中兩黨將堅定支持對方國家走符合本國國情的發展道路，共同反對離間俄中關係的行為，推動建立更加公正合理的多極世界。

對話會還通過了《中俄執政黨特別對話會共識》。