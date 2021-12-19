快訊

中國式民主的啞劇：香港立法會選舉只剩的「愛國者遊戲」？

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秦剛：中美應攜手應對全球性問題 共同管控風險

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。澎湃新聞
中國大陸駐美大使秦剛。澎湃新聞

中國大陸駐美大使秦剛近日接受《科學與外交》雜誌執行主編、國際事務與科學外交部主任蒙哥馬利採訪時表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險。他表示，合作能為兩國人民創造更大福祉，也能使全人類更好應對充滿未知的未來；阻礙合作，包括對中國科學家和留學生的種種限制，將損害雙方的利益。

中國大陸駐美大使館網站刊登了採訪全文。秦剛說，建交40多年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展。雖然社會制度、歷史文化、發展階段都不相同，中方願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

他指出，中美科技交流合作曾為推動兩國關係健康發展發揮過重要作用，是中美關係的重要組成部分。40多年來，兩國在《中美科技合作協定》框架下的合作覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域。

秦剛表示，當今的中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展。中方更加注重科學技術在外交中的重要作用。例如在航天（太空）領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作。他說，氣候變化是人類共同挑戰，需要各國攜手應對。中美在氣候變化領域存在巨大合作空間。

秦剛指出，南南合作是發展中國家互相幫扶、互利共贏、共同發展的重要手段。中國非常願意同廣大發展中國家開展科技領域的交流合作。

他說，根據合作國的實際需求，中方主要採取了三方面舉措：一是將成熟和適用技術與合作國分享，進行本土化應用，促進合作國的經濟發展。二是與合作國共建聯合實驗室，在農業、廣播電視、清潔能源等多個領域開展聯合研究。三是舉辦適用技術研修班、推動青年科學家交流等。

太空

延伸閱讀

伯恩斯駐中 拜登看中他的「非鷹非鴿」？

歐美智庫警告！中共「農村包圍城市」滲透民主社會已久

沒受邀參加 中俄駐美大使聯名批民主峰會

中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

相關新聞

香港今舉行立法會選舉 元朗凌晨有人縱火

香港今天舉行立法會選舉投票日，投票在早上8時半開始，直至晚上10時半結束。今次是新選舉制度下首場大型選舉，將選出90名立...

中國式民主的笑話？香港大選只剩「愛國者遊戲」

「愛國者治港的選舉壓力下，港人還能怎樣『選票反抗』？」香港立法會選舉將在12月19日登場，這是在今年中國人大會議發佈「改造香港選舉制度」後，延期多時才終於舉行的立法會大選。然而自從改造草案頒布以來，大幅壓縮泛民派的政治版圖、全面落實中共「愛國者治港」的佈局，這場立法會選舉的投票意願與關注度也隨之明顯冷清。但香港政治氛圍是否全如死水一灘？有反對者倡議投廢票或棄權作為最後反制手段，卻也因此遭到當局的逮捕通緝。

秦剛：中美應攜手應對全球性問題 共同管控風險

中國大陸駐美大使秦剛近日接受《科學與外交》雜誌執行主編、國際事務與科學外交部主任蒙哥馬利採訪時表示，中美應攜手應對全球性...

林鄭月娥籲市民投票 港府逾萬警力確保立會選舉暢順

香港今天舉行立法會選舉，香港特首林鄭月娥早上約9時與丈夫到高主教書院的票站投票，她呼籲選民應盡公民責任，行使投票權，為香...

兩岸觀策／大陸想「窮台」 台灣透過全球「富台」

十二月十五日，大陸官方公告兩岸ＥＣＦＡ明年可望繼續實施，兩天後，有大陸媒體刊登題為「今年台灣人均ＧＤＰ將突破三萬美元大關...

冬奧台生志工：打開運動另扇門

北京冬奧不到五十天開幕，有部分在北京念大學的台生加入了冬奧的志願者，他們在數千人的競爭中脫穎而出，不僅要外語能力強、在短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。