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林鄭月娥籲市民投票 港府逾萬警力確保立會選舉暢順

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥早上約9時與丈夫到高主教書院的票站投票，她呼籲選民應盡公民責任，行使投票權。香港電台
香港特首林鄭月娥早上約9時與丈夫到高主教書院的票站投票，她呼籲選民應盡公民責任，行使投票權。香港電台

香港今天舉行立法會選舉，香港特首林鄭月娥早上約9時與丈夫到高主教書院的票站投票，她呼籲選民應盡公民責任，行使投票權，為香港未來投下重要一票。

據香港電台報導，林鄭月娥表示，今次選舉在選務上作出不少方便選民的安排，包括選民可在網上查閱票站排隊情況，亦為長者，孕婦等有需要人士設立關愛隊，讓他們投票不必等候太久，另外亦增加了派發選票的櫃台，以及使用電子選民登記冊。

林鄭月娥說，當局亦動員了大約4萬名公務員及公職人員，協助辦好今場選舉，而今早630個票站順利開始，無出現特別情況。她強調政府會保證辦好選務，令選舉達至公平、公開、公正、廉潔、高效和人性化。

林鄭月娥回應媒體提問時表示，政府並無為選舉的投票率訂下目標，又提到早前自己接受訪問時，被問到會否擔心投票率低，她當時解釋並不擔心，因投票率涉多項因素，呼籲大家不必過度解讀。

香港保安局局長鄧炳強到土瓜灣天光道的票站時，與其他選民一樣，在站外排隊入內投票。鄧炳強投票後表示，今日是完善選舉制度後的首場立法會換屆選舉，排隊及投票分別只用了幾分鐘，他指電子派票非常暢順，期望選民盡快投票。

香港警務處處長蕭澤頤投票後表示，全日會動用超過1萬警力，確保選舉暢順有序舉行，同時加強情報搜集，過去1周已拘捕3名男子涉嫌在網上煽動他人做出暴力行為或投廢票，破壞選舉，他呼籲大家不要以身試法，也不排除有進一步拘捕行動。

另外，香港教育局局長楊潤雄早上亦已投票，他表示投票是盡公民責任，食物及衞生局局長陳肇始早上亦已到所屬票站投票。

今次選舉，將會選出90名立法會議員。全香港約有630個一般投票站及不多於24個專用投票站，選舉委員會界別選民，要到會展的票站投票，投票至晚上10時半。

投票率 香港特首

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