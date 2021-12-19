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香港今舉行立法會選舉 元朗凌晨有人縱火
香港今天舉行立法會選舉投票日，投票在早上8時半開始，直至晚上10時半結束。今次是新選舉制度下首場大型選舉，將選出90名立法會議員，包括地區直選的20席、功能界別的30席、以及選舉委員會界別的40席。
據香港電台報導，今天凌晨一時許，元朗朗日路一個卸貨區被縱火，無人受傷。報導說，該卸貨區有雜物冒煙並起火，一名男子逃離現場。消防將火救熄，初步調查相信起火原因有可疑，案件交警方跟進，暫未有人被捕。嫌犯年約四十至五十歲、瘦身材、身穿綠色外套。
這次立法會選舉，有153名候選人競逐90個議席。全香港約有630個一般投票站及不多於24個專用投票站，登記選民約有447萬人，絕大部分選民在今次選舉只有地方選區一票。選舉委員會界別選民要到會展的票站投票。
另外，港府在香園圍、羅湖及落馬洲支線邊境管制站設立臨時投票站，方便身在大陸的選民返港投票。
港府在大部分一般票站採用電子選民登記冊系統，向選民派發選票，同時設有「關愛隊」，長者、孕婦及殘疾人士可循另一條隊投票。選民進入票站須遵守社交距離及佩戴口罩，但不用掃描「安心出行」應用程式。
投票結束後，大部分投票站將轉為點票站，功能界別及選委會界別的票箱將運往會展的中央點票站進行點票。至於口岸票站，選舉事務處將安排直播點票工作。所有結果都會在中央點票站的新聞中心公布。
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