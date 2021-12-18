香港立法會選舉前夕：大力鼓勵投票 嚴懲破壞行為

香港將於周日（12月19日）舉行立法會換屆選舉，這是港府推行港區《國安法》以及實施選舉新制後的首次選舉。角逐90個席位的153名候選人中，只有13人被認為屬於非建制派，自稱屬民主派的僅有三人。最新民意調查顯示，不到一半人表示會去投票，與歷年同類調查相比，受訪者投票意欲創30年來新低。

針對本屆投票率或創歷史新低的問題，香港特首林鄭月娥日前在接受中國官媒《環球時報》專訪時表示，投票率受很多因素影響，有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府，所以，投票率的高低不代表什麼。

鼓勵投票花樣多

僅管如此，香港各界仍使出渾身解數鼓勵民眾投票。據路透社周六報道，位於香港的兩家中國國有銀行向員工發信，呼籲他們給立法會換屆選舉投票。報道援引兩名知情人士稱，中國銀行(香港)最近幾周內向員工發送兩封電子郵件，鼓勵他們投票，並進行一項非正式調查，詢問員工是否打算投票。而中國建設銀行則發送電郵呼籲，請為香港和自己投出神聖的一票。

上周，港府宣布，包括港鐵在內多個公共交通營辦商將於選舉日提供免費乘車優惠。路透社介紹，香港公共交通營辦商舉辦免費乘車日不多，多家營辦商聯合行動更是罕見。除了隨處可見的政府宣傳片，多名港府高官也通過各種社媒平台宣傳選舉，香港財政司司長陳茂波更是和同事們一起到社區派發宣傳單張，呼籲市民「踴躍投票」。

然而，專家並不看好這些試圖拉高投票率的措施。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強向德國之聲介紹，「其實香港政府也知道這些舉措可能不太有用，但因為中央在意投票率，所以他們什麼方式都得去做」。

涉煽惑他人不投票 羅冠聰等5人被通緝

港府一方面大力鼓勵民眾投票，另一方面則對公開呼籲不投票的行為采取零容忍的態度。香港廉政公署周六宣布通緝五人，稱起涉嫌煽惑他人立法會選舉不投票或白投票，違反選舉條例。這五人分別是立法會前議員羅冠聰、曾參與民主派初選的張昆陽和三名前區議員李軒朗、李家偉及劉珈汶。

目前五人均已離開香港，廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝他們歸案。廉政公署至今已經就相關罪行拘捕十人，兩人已被起訴，另有七人正被通緝，包括上述五人。有關調查現在仍然繼續。

警力「全方位部署」

香港衛視報導，為確保選舉安全順利進行，香港警方17日派遣反恐特勤隊、機場特警組及鐵路應變部隊三大反恐部門，於全港各區選舉投票站附近視察及高姿態巡邏。

香港警務處處長蕭澤頤表示，警隊已作出全方位部署，調配超過1萬警力，包括軍裝、便裝和特種部隊人員，以及特務警察，擔任巡邏、監察、情報搜集等工作。

另據香港電台周六的消息，香港警方在柴灣拘捕一名35歲男子，指他涉嫌在網上發布煽惑他人犯法言論，包括煽惑他人以孤狼式襲擊警務人員及票站人員，鼓吹使用暴力進行破壞等。警方行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】