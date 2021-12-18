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胡錫進：王力宏在大陸的豪華存在基本結束

中央社 / 台北18日電
王力宏。圖／聯合報系資料照
王力宏。圖／聯合報系資料照

歌手王力宏昨晚遭前妻發文指控後，形象一夕崩塌。中共官媒環球時報特約評論員胡錫進今天指出，除非王力宏能提供反證並讓事情反轉，否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了。

胡錫進下午在微博發文以「台灣產瓜，台美切瓜，大陸吃瓜」為題稱，王力宏不是大陸籍，而是美籍台灣人。這件事首先是台灣的瓜，今天台灣公投據說都因他的瓜受影響了。

胡錫進指出，王力宏的市場主要在大陸，所以大陸網友社會的態度才最關鍵。目前其妻的指控對王力宏的人設是致命的，除非他能提供相反的證據並讓事情反轉，否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了。

胡錫進形容「慾望城市同時是超級墓地，每一座豪華別墅都有一扇門直通殯儀館。很多人以為它是通向後院花壇的門而錯誤推開它」。

他最後稱，情慾是天性。管理情慾，不讓它造成傷害和毀滅，是永恆的道德主題之一。社會不斷「殺一儆百」，以示邊界的嚴肅性。王力宏惹翻的是前妻，他的3個孩子的母親。他很可能已經「在劫難逃」。

環球時報評論官方微博今天稍早發文稱，鮮花、掌聲和高額收入成了一些人自我放縱的迷魂劑，王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。偶像們應該認識到，「做好藝人的前提是要先做好人」，否則「其身不正，真面目總有會被揭開的一天」。他們站得越高，摔得越重。

截至目前，環時是唯一針對王力宏風暴發出評論的大陸官媒。

王力宏

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