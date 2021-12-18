受美國制裁影響 「中海油」自多倫多交易所退市
繼從紐交所退市後，中國海洋石油（以下稱「中海油」）17日公告，表示3日已申請將從加拿大多倫多證券交易所（TSE）退市。據了解，中海油退市與美國一系列制裁相關。
中海油表示，公司於3日申請其美國存托憑證（ADS）從多交所自願退市。在多交所接受該等申請的前提下，預計美國存托憑證將於31日收盤時從多交所退市。
據陸媒「財新網」報導，中海油這一決定，與美國一系列制裁有關。2021年1月8日，中海油被美國財政部下屬的外國資產控制辦公室（OFAC）列入「非特別指定國民—中國共產黨軍事企業名單」（NS-CCMC List）；今年2月，紐交所開啓對中海油的退市程序；3月9日，中海油ADS被停止交易；10月22日在紐交所退市。
香港電台報導，中海油決定從多倫多證交所退市，是因集團考慮包括美國存託憑證在紐約證交所的退市及其對多倫多證交所上市的影響、在多倫多證交所的極少交易量、於多倫多證交所上市相關的負擔、相關普通股在香港聯合交易所有限公司的替代市場等因素。
中海油曾在三地上市。2001年2月，中海油在香港發行股份上市；同時公開發行ADS在紐交所上市。2013年9月，中海油ADS再在多交所上市交易。此前9月26日，中海油公告，將啓動中國境內A股上市申請，擬募資總額不超過人民幣350億元。
「財新網」轉述行業人士說法稱，根據美國證管會（SEC）規定，註冊地在海外的公司不能在美國直接上市，ADS即突破了這方面限制。也因此，絕大部分中概股發行的都是ADS。而中海油在紐交所、多交所均是發行ADS上市，所以都要撤回。
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