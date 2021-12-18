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香港廉署以涉嫌煽惑他人不投票為由 通緝羅冠聰等5人

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在香港可以組織活動鼓勵市民投票，但呼籲抵制投票則屬違法行為。香港中通社
在香港可以組織活動鼓勵市民投票，但呼籲抵制投票則屬違法行為。香港中通社

香港19日將舉行國安法實施以來，以及大幅修改選舉制度後的首次立法會選舉。但在投票前一日，香港廉政公署周六以涉嫌煽惑他人不投票、違反選舉條例為由，通緝立法會前議員羅冠聰、曾參與民主派初選的張崑陽，和3名前區議員李軒朗、李家偉及劉珈汶。但這五人都已經不在香港。

據BBC中文網報導，此次香港立法會選舉，只有被北京當局視為「愛國者」的候選人才有資格參選。在153名候選人中，僅3人自稱為民主派。

報導指出，兩年前的香港區議會選舉是在「反送中」示威背景下進行，當時投票率達到破紀錄的逾7成，民主派獲得壓倒性勝利，在452個選區中拿下超過380席，外界將這場選舉視為香港選民對港府和北京當局投下的不信任票。

但目前各項民調和分析均顯示，對於這次選舉，香港選民投票意願低迷，投票率恐創下香港主權移交以來歷次選舉新低，反映港人對於當局的不滿和新選制的冷淡。

香港廉政公署指出，立法會選舉提名期於10月30日展開，根據規定，由當日起至投票日（即12月19日），為此次選舉的「選舉期間」。

香港「選舉（舞弊及非法行為）條例」第27A條明定：「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」，一經定罪最高可判處3年徒刑及罰款港幣20萬元。

條文所稱「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布的任何材料，且不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。

張崑陽就被香港廉政公署指控，涉嫌於12月15日在其兩個社交媒體專頁上展示兩篇貼文，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

香港廉政公署表示，迄今已依違反前述「條例」第27A條，拘捕10人，當中2人已被起訴；另有7人正被通緝，包括前述5人。

廉政公署警告，公開呼籲他人杯葛選舉，就有可能觸犯「條例」第27A條，提醒香港市民切勿參與不法呼籲或轉載相關「違法內容」。

圖為香港計程車司機從業員總會18日號召500輛計程車在港九新界各區遊行，呼籲港人踴躍投票。香港中通社
圖為香港計程車司機從業員總會18日號召500輛計程車在港九新界各區遊行，呼籲港人踴躍投票。香港中通社

香港 立法會

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