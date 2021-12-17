美再制裁8家陸企 陸商務部：停止干擾正常經貿合作

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為大陸商務部。中新社
圖為大陸商務部。中新社

美國近期將八家中國科技公司認定為「中國涉軍企業」，將多家機構和公司列入「實體清單」。同時，美國會通過涉疆法案，禁止進口中國涉疆產品。對此，大陸商務部17日表示呼籲美方應停止干擾中美兩國正常經貿合作，並提到中方將採取必要措施。

商務部新聞發言人表示，美方泛化國家安全，打著所謂的「人權」旗號，在缺乏事實依據的情況下，憑空捏造理由，動用國家力量，屢次濫用出口管制、投資限制、禁止涉疆產品進口等措施，對中國有關實體進行持續打壓，為兩國企業間的正常經貿合作設限。對美方這種霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對。

商務部指出，美方這些政治操弄，破壞市場原則，違背世貿組織規則和經濟規律，損害中國企業合法權益，同樣也損害美國企業和投資者利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦。美方還對中國的醫學研究機構實施制裁，罔顧科學精神，違反人道主義原則，違反全人類共同價值觀。

商務部呼籲美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。中方將採取必要措施，堅決維護國家主權、安全和中國企業的合法權益。

據美國財政部16日公告，以針對大陸少數民族的生物辨識與行跡追蹤等情事為由，將曠視科技、依圖科技、雲從科技、大疆、曙光信息、東方網力、立昂技術、美亞柏科等八家公司列入非SDN中國軍事綜合體清單，限制美國投資者對上述公司投資。而部分公司於17日分別回應指出該限制影響有限。

美國

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