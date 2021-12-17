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美邀台參加「環太軍演」 國台辦：美國玩火必自焚

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

美國「2022 財年國防授權法案」已在美聯邦參眾兩院通過，包含邀台灣參加2022年「環太軍演」、推動美國民警衛隊與台灣合作。 大陸國台辦發言人馬曉光指出，美國反華勢力在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。

馬曉光表示，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國反華勢力和一些國會議員出於「以台制華」企圖，將台灣當作遏制中國發展和民族復興的棋子，想方設法武裝、訓練「台獨」勢力，千方百計阻撓中國統一這是在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。

馬曉光表示，要求美國國會停止在涉台問題上的錯誤言行，停止為「台獨」勢力撐腰打氣，停止給台海和平穩定帶來進一步損害，敦促美國政府和相關部門停止與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫，和企圖靠軍事挺台阻撓中國統一的危險行徑。

馬曉光表示，正告民進黨當局，勾連外部勢力「以武拒統」只會將台灣推向災難。「如果挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

美國 馬曉光 台獨

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