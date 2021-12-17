習近平主持深改會 建立公平競爭大市場建世界一流大學

中共中央總書記習近平17日下午主持中央深改會第23次會議。習近平強調，要加快建設「公平競爭、充分開放」的全國統一大市場，提高政府監管效能，深入推進世界一流大學和一流學科建設。

據新華社，會議審議通過了《關於加快建設全國統一大市場的意見》、《關於進一步提高政府監管效能推動高質量發展的指導意見》、《關於深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》、《關於加強科技倫理治理的指導意見》、《關於推動個人養老金發展的意見》。

習近平在主持會議時強調，要處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，建立全國統一的市場製度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。

要加快轉變政府職能，提高政府監管效能，推動有效市場和有為政府更好結合，依法保護企業合法權益和人民群眾生命財產安全。要突出培養一流人才、服務國家戰略需求、爭創世界一流的導向，深化體制機制改革，統籌推進、分類建設一流大學和一流學科。

「科技倫理是科技活動必須遵守的價值準則」，要堅持增進人類福祉、尊重生命權利、公平公正、合理控制風險、保持公開透明的原則，健全多方參與、協同共治的治理體制機制，塑造科技向善的文化理念和保障機制。

要推動發展適合中國國情、政府政策支持、個人自願參加、市場化運營的個人養老金，與基本養老保險、企業（職業）年金相銜接，實現養老保險補充功能。

會議強調，要以統一大市場集聚資源、推動增長、激勵創新、優化分工、促進競爭。要加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。要結合區域重大戰略、區域協調發展戰略實施，優先開展統一大市場建設工作，發揮示範引領作用。

會議指出，提高政府監管效能，要著力解決好「誰來管」、「管什麼」、「怎麼管」的問題。按照「誰審批、誰監管，誰主管、誰監管」的原則，理清責任鏈條，提高履責效能，嚴肅問責追責。

會議強調，辦好世界一流大學和一流學科，必須紮根中國大地，辦出中國特色。要堅持社會主義辦學方向，堅持中國特色社會主義教育發展道路，貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。要牢牢抓住人才培養這個關鍵，堅持服務國家戰略需求，瞄準科技前沿和關鍵領域，優化學科專業和人才培養佈局，打造高水平師資隊伍，深化科教融合育人，為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供有力支撐。

會議強調，要嚴格監督管理，完善配套政策，抓緊明確實施辦法、財稅政策、金融產品規則等，讓老百姓看得明白、搞得懂、好操作，讓參與各方有章可循、制度運行可監測可檢驗。