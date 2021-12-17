習近平：要培養一流人才、推進世界一流大學和學科建設

中共中央總書記、中國國家主席任習近平17日強調，要突出培養一流人才、爭創世界一流為導向，統籌推進、分類建設一流大學和一流學科。

習近平17日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十三次會議，審議通過「關於加快建設全國統一大市場的意見」、「關於進一步提高政府監管效能推動高質量發展的指導意見」、「關於深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見」、「關於加強科技倫理治理的指導意見」、「關於推動個人養老金發展的意見」政策。

他強調，「發展社會主義市場經濟是我們黨的一個偉大創造，關鍵是處理好政府和市場的關係」，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的（大陸）全國統一大市場，建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。

他還強調，要加快轉變政府職能，提高政府監管效能，推動有效市場和有為政府更好結合，依法保護企業合法權益和人民群眾生命財產安全。

要突出培養一流人才、服務國家戰略需求、爭創世界一流的導向，深化體制機制改革，統籌推進、分類建設一流大學和一流學科。

習近平提到，科技倫理是科技活動必須遵守的價值準則，要堅持增進人類福祉、尊重生命權利、公平公正、合理控制風險、保持公開透明的原則，健全多方參與、協同共治的治理體制機制，塑造科技向善的文化理念和保障機制。