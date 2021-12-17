19日舉行投票…香港立法會會議廳撤下區徽 改掛中國國徽

香港立法會將於後天（12月19日）舉行投票選舉。立法會秘書處對外表示，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽。

新一屆議員將於明年1月就任。

香港01報導稱，立法會主席梁君彥出席活動時，確認宣誓儀式將在立法會進行，因此按法例將立法會會議廳過去懸掛在主席座位上方的區徽更換成中華人民共和國國徽。

他還表示，選舉後會由特首決定何時宣誓，而儀式完結後將換回區徽。

香港特首林鄭月娥此前已表明，她將親自為新一屆立法會議員監誓。

在港英年代，立法局主席台上方懸掛香港盾徽。1997年主權移交後則換上香港特區區徽，一直沿用至立法會休會。在2019年7月反修例運動期間，示威者闖入立法會大樓，並在會議廳內塗鴉，包括以黑漆塗鴉區徽。

今年12月6日，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍公開表示，此屆香港立法會選舉對落實「愛國者治港」等具重要意義，並稱投票一事反應了人們對「一國兩制的堅定信心」。

在《香港國安法》施行以及選舉機制大幅修改的影響下，民主派人士難以通過候選資格的審查，以至於民主黨丶公民黨等香港傳統民主派政黨都沒有派出候選人參選。對香港政府而言，新制選舉得以防堵「反中亂港」人士參選，讓選舉更加完善。但在許多香港人眼中，香港民主已在倒退。

隨著立法會透過「愛國者治港」原則選出「愛國」議員，有專家認為，這將使林鄭月娥加速推動「融合」，讓香港在政治上丶經濟上及社會上，都能進一步向中國大陸靠攏。

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