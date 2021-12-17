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台灣加入CPTPP？ 台學者：要多為老百姓想想

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
ECFA生效實施即將屆滿十周年，兩岸政界學界關注陸方是否祭出「十年大限」終止ECFA。中新社
ECFA生效實施即將屆滿十周年，兩岸政界學界關注陸方是否祭出「十年大限」終止ECFA。中新社

國際經濟區域整合進行式，一是大陸宣布繼續實行ECFA，讓政府與民眾同鬆一口氣；此外，兩岸先後於今年9月宣布要申請加入CPTPP，對於台灣參與區域經貿組織的討論也升溫。對此，台灣學者對於CPTPP的議題表示，兩岸關係仍是重中之重的關鍵問題，同時也要從老百姓的角度來思考。

輔仁大學日本暨東亞研究中心等單位於17日舉辦「CPTPP與兩岸政經前景」論壇，聚集兩岸政經相關學者討論台灣政經前景。

政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾指出，自1990年以來，國際經貿格局發生三大變化，包括區域經濟成為全球化發展趨勢、產業結構提升導致服務貿易扮演重要角色、以中國大陸為代表的新興經濟體崛起，給以往歐美國家為主體的國際經貿格局帶來挑戰。

不過魏艾提醒，在全球化貿易體系下，對老百姓生活的衝擊才是政府應該關注的。他說，台灣當局多從政治角度來看區域經濟，貌似政治地位能隨之提高，但真正要考慮的是對產業而言，市場何在？當開放他國產品進入，對國內產品將成何種影響？

魏艾說，目前台灣對大陸的貿易順差，甚至出口可以占43%，以前民進黨政府常說ECFA是「包著糖衣的毒藥」，但現在又不希望終止。在這之間，「政治人物要為老百姓多想一想」。

台灣大學經濟學系榮譽教授林建甫也表示，當時ECFA的討論中，認為假如服貿通過將使台灣觀光旅遊業受到傷害，但觀光旅遊業在近幾年確實受到傷害，但他們的原因都是：因為陸客不來。林建甫呼籲，政府的經費支出不應該放在「1450」等網軍操作，應該重新全面對ECFA進行研究。

林建甫還說，不論是RCEP還是CPTPP都是採用共識決，而兩岸關係是重中之重，如果兩岸關係好有機會，否則比較困難。

政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄則引用前外交部長錢復的話語表示，「兩岸關係的位階絕對高於外交」，對台灣而言，兩岸關係處理好，外交才有可能突破。

ECFA 輔仁大學

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