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國台辦：美國「以台制華」 企圖阻礙中國統一

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

針對美國務卿布林肯近日訪問印尼期間發表演講時說，印太地區存在「對北京侵略性行為的擔憂」，美國決心確保「台海和平穩定」。大陸國台辦發言人馬曉光表示，美方一些人出於「以台制華」，企圖拉攏一些勢力，聯手阻礙中國的統一和民族復興。

馬曉光表示，美方一些人出於「以台制華」的考慮，到處煽風點火，將台海局勢緊張的原因罔質事實歸咎於中國大陸，還把台海、南海連在一起說事，企圖拉攏一些勢力，聯手阻礙中國的統一和民族復興。

民進黨當局頑固「倚美謀獨」，妄想靠外部勢力分裂國家，導致當前兩岸關係緊張動盪。任何謀「獨」挑釁必遭堅決挫敗。任何人任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

13日，美國國務卿布林肯上任以來出訪印尼。他在印尼期間表示，印太地區「到處都存在著對北京侵略性行為的擔憂」。他表示，華盛頓方面決心確保南中國海的航行自由以及「台灣海峽的和平和穩定」。

大陸外交部發言人趙立堅14日表示，美國長期以來，打著航行自由的旗號，在南海興風作浪，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險的，不是中國。蓄意挑動南海爭議，挑撥地區國家關係的，不是中國。動輒派大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、軍事演習，非法闖入有關國家領海領空及島礁鄰近海域空域的，也不是中國。慣於採取上述行徑的是哪個國家，非常清楚，希望美方官員不要顛倒黑白。

南海 美國 印尼

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