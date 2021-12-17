美再將8家陸企列黑名單 多家回應：無影響

繼商湯科技之後，又有多家中國科技公司被列入美國投資黑名單。美國財政部16日宣布將8家中國公司列入非SDN中國軍事綜合體清單，限制美國投資者對上述公司投資。17日，多家企業出面回應該制裁對其企業發展影響有限。

據美國財政部公告，以針對大陸少數民族的生物辨識與行跡追蹤等情事為由，將曠視科技、依圖科技、雲從科技、大疆、曙光信息、東方網力、立昂技術、美亞柏科等八家公司列入非SDN中國軍事綜合體清單，限制美國投資者對上述公司投資。而部分公司於17日分別回應指出該限制影響有限。

曠視科技發表聲明稱對美國財政部將曠視加入中國軍工複合體企業（NS-CMIC）清單表示強烈反對。回應指出，「這一決定和相關指控是毫無事實根據的。」聲明稱，美國政府已在2019年以同樣的指控將曠視列入其「實體清單」。公司重申，曠視始終堅持「用人工智能造福大眾」的使命，確保公司的技術對社會產生積極影響，並遵守提供服務所在區域的所有法律、法規。此次列入清單不會對曠視的日常經營產生影響。

另一家科技公司「雲從」發表聲明稱，美方完全無視事實與該公司的實際情況，作出毫無依據的指控和決議，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序，不僅損害中國企業的合法權益，更罔顧全球投資者的正當利益。

「依圖科技」則在其微信公眾號發布聲明稱，自成立以來，依圖嚴格遵守在提供服務的國家和地區的所有法律、法規，並堅持對人工智能技術的正確使用。美國財政部將依圖納入「中國軍工復合體企業」清單毫無依據，公司對這一無端指控與決定表示強烈反對。依圖正常經營活動不會受此影響。

立昂技術則在美國官方消息正式發布前，於15日的公告中表示，公司將被美國列入投資黑名單，但公司業務並不涉及美國市場，公司雲計算、大數據及智慧城市的平台和中台均為公司自主研發，公司將被美國列入「投資黑名單」的事件，並不會對公司正常經營以及對所有客戶提供的產品及服務產生重大影響，對公司業績也不會產生不良影響。

此外，據陸媒「第一財經」報導，接近大疆科技的人士透露，該項消息對大疆暫無影響，「即便是產生影響，主要也是對公開市場投資的上市公司，大疆不屬於這一類公司。」