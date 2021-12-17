「愛國者」的立法會選舉 專家：香港選舉「人大化」

來自香港的詹小姐（化名）記得，以往在星期日投票時，自己總是一大早就去投票站，投完再上教會。但面對12月19日這場香港政府推出「愛國者治港」原則後的第一場立法會選舉，詹小姐顯得有些猶豫。

「剛才在路上看到（候選人）拉票，心中真的覺得跟自己無關係，」詹小姐向德國之聲表示，「成年可以投票後，從來沒有如此想過。」

2019年年底的香港區議會選舉，投票率高達71%，締造香港選舉史新猷。當時在英國念書的詹小姐再三確認行程，為的就是要趕在選舉前回到香港。她說：「今年完全沒有這種強烈的感覺了。」

確實，相較於過去幾次選舉，周末的香港立法會選舉是一場相當不一樣的選舉。在《香港國安法》施行以及選舉機制大幅修改的影響下，民主派人士難以通過候選資格的審查，以至於民主黨丶公民黨等香港傳統民主派政黨都沒有派出候選人參選。

對香港政府而言，新制選舉得以防堵「反中亂港」人士參選，讓選舉更加完善。但在許多香港人眼中，香港民主已在倒退。

選情低迷 投票率成焦點

在選制調整及民主派人士的缺席下，許多香港人和詹小姐一樣，對此次選舉意興闌珊。根據香港民意研究所12月7日公布的民調指出，約51%表示會去投票，不會去投票的人約36%，投票意願創下民調舉行30年來的新低。同時也有近5成表示，地區直選候選名單中，沒有他們想支持的人。

根據過去經驗，實際投票率往往會比選前民調來得更低。以2016年同類型民調為例，當時有83%市民說會投票，但最終投票率僅有約58%。

對此，香港政府除了指出煽動他人不投票丶投廢票皆是違法行為，並因此拘捕了10人以外，他們也祭出許多明顯打算沖高投票率的措施，像是首次在選舉日當天開放免費搭乘大眾運輸工具，以及在香港及大陸的邊境設立票站，讓人在大陸的香港選民能快速通關投票後返回大陸，無需進行隔離。

詹小姐也感受到了香港政府的催票力度。她說，政府過去大半年間一直在逼人使用『安心出行』（編按：港府為防堵疫情推出的記錄市民足跡的應用軟件），連沒有智能手機的人也得用，但卻規定進入票站無需使用安心出行。

「這讓人感覺政府似乎很『絕望』，四處叫人要投票，」她說。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強向德國之聲表示，「其實香港政府也知道這些舉措可能不太有用，但因為中央在意投票率，所以他們什麼方式都得去做。」

12月6日，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍公開表示，此屆香港立法會選舉對落實「愛國者治港」等具重要意義，並稱投票一事反應了人們對「一國兩制的堅定信心」。

蔡子強表示，夏寶龍此番發言讓香港政府看到中央對投票率的重視，以至於提供免費交通丶設邊境票站，就連許多官員都拍了宣傳片，鼓勵大眾出來投票。

「其實像免費搭車這件事，投票站通常是不用坐車就可以到的。所以這些措施實際有多少功能我不太樂觀，」蔡子強說，「但起碼中央關心的事，我們（香港政府）就全力去做。這是最主要的訊息。」

香港選舉「人大化」

蔡子強觀察，這次選舉另一項重點，則是香港選舉的「人大化」。

「他們把中國人大跟政協的選舉模式搬到了香港。他們強調的是候選人的代表性與不同的身份背景，這些是過去香港人不太關心的事情。」蔡子強說，過去的選舉中，即便選出來的全是律師丶或全是中產階級，香港民眾一般不會太在意，因為他們注重的僅是選民投票的結果。

人大即為全國人民代表大會，政協則指中國人民政治協商會議。兩者皆透過間接選舉或協商推薦的方式，推派出包含不同省市丶領域及少數民族的委員。蔡子強認為，用不同背景及身份來強調議會的多元性，並透過這樣的多元性來佐證議會的代表性，是這次香港立法會選舉的重要特色。

夏寶龍曾解釋，愛國者治港「絕不是要搞清一色」，亦不是「單聲道」，而是要「搞五光十色」，「在候選人身分丶價值理念及社會制度的包容上體現多樣性」。

然而，議員身份的多元，不一定會變成議會中的多元見解。隨著民主派人士的缺席，分析也預期未來在香港立法會中，反對聲音將會消失。

「國內的投票最重要其實是提名的過程，」蔡子強說，「選舉投票本身不一定很重要。現在香港也一樣，畢竟拿不到提名，也就沒機會參選。」

立法會選舉後：加速陸港融合

隨著立法會透過「愛國者治港」原則選出「愛國」議員，有專家認為，這將使林鄭月娥加速推動「融合」，讓香港在政治上丶經濟上及社會上，都能進一步向中國大陸靠攏。

新加坡國立大學東亞研究所研究員林大偉向德國之聲表示，他預期港府會擴大執行愛國教育等計劃，加快香港融入大陸社會的腳步，並促進香港與大灣區的經濟結合。

「北京對香港有很具體的藍圖，」林大偉說，「他希望香港能成為世界上最大的離岸人民幣貿易中心，專職金融與銀行業務，與作為制造中心的廣州丶科技創新中心的深圳互相配合。」

現階段來說，林大偉認為林鄭月娥將把重心放在民生問題上，解決長期的住房短缺及房價高漲等問題。而立法會缺乏反對聲音的情況，也意味著，如「大嶼明日願景」這樣具爭議性的人工島建設計劃，很可能會持續被推進——反對者曾上街抗議此計劃，質疑其高額造價最後仍將抬高房價，並擔心破壞海洋生態。

「未來傳統建制派在議會提出的議題，一定也是配合中央關心的政策方針，」蔡子強說，「過去他們要和民主派競爭，那可能還要去關心一些民眾關心丶但中央不一定關心的事情，但現在就是去配合中央。」

詹小姐目前還沒決定是否去投票，但她認同「投廢票是表達異議的最後方式」的說法。她說，自己最擔憂其實就是社會民生福利的議題會否因此變得更為「催谷（編按：粵語用詞，指大力宣傳）支持」而生，而非真正為民所想。

「（這場選舉）感覺似做菜，」詹小姐說，「要好好跟著食譜一步一步來。」

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