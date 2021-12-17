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王在希：大陸對「反台獨」做好充分準備

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸全國台灣研究會副會長、前國台辦副主任王在希。本報系資料照
大陸全國台灣研究會副會長、前國台辦副主任王在希。本報系資料照

大陸全國台灣研究會副會長、前國台辦副主任王在希16日表示，中國大陸通過幾10年的發展，現已經基本具備了解決台灣問題的能力，也做好了反對「台獨」分裂的充分準備。

據港媒中評社報導，王在希是在第七屆中華文化論壇上發表主旨演講時做上述表示。不過他沒有明確說出大陸反「台獨」的充分準備為何。

他並說，美國在台灣問題上製造緊張、民進黨當局加緊與美國勾連，充分暴露了他們對中國統一的日益臨近產生的焦慮。

王在希並說，今年以來，民進黨當局不僅持續推動以「去中國化」為主要特徵的「台獨」分裂活動，而且明顯加快了「倚美謀獨」的步伐。

他並稱，目前蔡英文總統在台灣也面臨諸多難題，國民黨針對蔡英文進口美國萊豬、廢棄核四、環保問題，在年底發起「四項公投」，對民進黨蔡英文形成很大壓力。「如果這四項公投國民黨獲勝，將直接影響到明年底台灣縣市長選情，蔡英文、蘇貞昌等民進黨頭面人物最近不得不親自到一線參與各種造勢活動。」

北京大學台灣研究院院長李義虎在論壇的閉幕式作總結時指出，在兩岸關係緊張的背景下舉辦中華文化論壇，是希望兩岸之間的交流不能斷，不能停，也不能減少，而且要加強兩岸學術界、文化界、藝術界之間的交流。

他強調，在複雜的局面中開拓出一條兩岸和平相處、相互包容、相互理解，從而能夠產生良性互動的道路，這是中華文化論壇從創辦之初就肩負的一個重要使命。

民進黨 蔡英文 台獨

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