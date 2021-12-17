安倍談「台灣有事」 陸駐日大使批：對中方主權蓄意挑釁

中國大陸駐日本大使孔鉉佑16日應邀前往共同社「放送協議會」演講時，不點名批評日本前首相安倍晉三日前涉台相關談話，是對中方主權的蓄意挑釁。他警告，台灣問題是中日關係中最為敏感的問題，一旦處理不好將對兩國關係造成破壞性影響。

安倍晉三本月1日受國策研究院邀請發表視訊演說時表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯。「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」，請大陸國家主席習近平絕對不能誤判。他並警告，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

孔鉉佑在16日對日本媒體的這場演說中表示，近段時間，日方涉台消極動向突出，少數政客不斷發表過激言論，公然鼓吹「台灣有事就是日本有事」，煽動介入台海局勢。這是對中方主權的蓄意挑釁，中方堅決不能接受。

孔鉉佑說，凡是了解中日關係歷史的人都清楚，一個中國原則是中日邦交正常化得以實現的前提，也是日方向中方作出的鄭重承諾。

他強調，台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，是中日關係中最為敏感的問題，一旦處理不好將對兩國關係造成破壞性影響。

孔鉉佑呼籲日方，充分認清台灣問題的高度敏感性，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中日關係大局。

中日四個政治文件是指1972年中日恢復邦交時發表的「中日聯合聲明」、1978年簽署的「中日和平友好條約」、1998年發表的「中日聯合宣言」，以及2008年發表的「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」。

孔鉉佑在演講中還指責，一段時間以來，日本國內一些人攻擊中國制度道路，基於偏見和謠言謊言，炒作涉疆、涉港人權問題，甚至對中方舉辦北京冬奧會搞政治操弄，鼓動「外交抵制」。

孔鉉佑說，希望日方旗幟鮮明抵制體育政治化，對中方支持日方舉辦東京奧運會予以善意回應。他並表示，中國到底是不是日本的威脅？中日到底要做夥伴還是對手？這是日方必須回答清楚的根本性問題。

據大陸駐日本大使館發布的新聞稿，孔鉉佑16日的演說，共有包括共同社社長水谷亨、TBS電視台會長武田信二、富士電視台常務小林毅、東京電視台執行役員野口雄史等51家媒體高層以線下或線上方式出席。

孔鉉佑當面對這些日本媒體高層直言，日本一些媒體在涉華報導上沒有盡到應有責任，各種負面信息大行其道，有些報導罔顧事實真相，充斥對中國的偏見和惡意。