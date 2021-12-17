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安倍談「台灣有事」 陸駐日大使批：對中方主權蓄意挑釁

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸駐日本大使孔鉉佑。路透
大陸駐日本大使孔鉉佑。路透

中國大陸駐日本大使孔鉉佑16日應邀前往共同社「放送協議會」演講時，不點名批評日本前首相安倍晉三日前涉台相關談話，是對中方主權的蓄意挑釁。他警告，台灣問題是中日關係中最為敏感的問題，一旦處理不好將對兩國關係造成破壞性影響。

安倍晉三本月1日受國策研究院邀請發表視訊演說時表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯。「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」，請大陸國家主席習近平絕對不能誤判。他並警告，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

孔鉉佑在16日對日本媒體的這場演說中表示，近段時間，日方涉台消極動向突出，少數政客不斷發表過激言論，公然鼓吹「台灣有事就是日本有事」，煽動介入台海局勢。這是對中方主權的蓄意挑釁，中方堅決不能接受。

孔鉉佑說，凡是了解中日關係歷史的人都清楚，一個中國原則是中日邦交正常化得以實現的前提，也是日方向中方作出的鄭重承諾。

他強調，台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，是中日關係中最為敏感的問題，一旦處理不好將對兩國關係造成破壞性影響。

孔鉉佑呼籲日方，充分認清台灣問題的高度敏感性，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中日關係大局。

中日四個政治文件是指1972年中日恢復邦交時發表的「中日聯合聲明」、1978年簽署的「中日和平友好條約」、1998年發表的「中日聯合宣言」，以及2008年發表的「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」。

孔鉉佑在演講中還指責，一段時間以來，日本國內一些人攻擊中國制度道路，基於偏見和謠言謊言，炒作涉疆、涉港人權問題，甚至對中方舉辦北京冬奧會搞政治操弄，鼓動「外交抵制」。

孔鉉佑說，希望日方旗幟鮮明抵制體育政治化，對中方支持日方舉辦東京奧運會予以善意回應。他並表示，中國到底是不是日本的威脅？中日到底要做夥伴還是對手？這是日方必須回答清楚的根本性問題。

據大陸駐日本大使館發布的新聞稿，孔鉉佑16日的演說，共有包括共同社社長水谷亨、TBS電視台會長武田信二、富士電視台常務小林毅、東京電視台執行役員野口雄史等51家媒體高層以線下或線上方式出席。

孔鉉佑當面對這些日本媒體高層直言，日本一些媒體在涉華報導上沒有盡到應有責任，各種負面信息大行其道，有些報導罔顧事實真相，充斥對中國的偏見和惡意。

他呼籲日本媒體要肩負起重要責任，為促進日本社會樹立正確對華認知、推動中日關係改善發展作出積極貢獻。

大陸駐日本大使孔鉉佑16日應邀前往共同社「放送協議會」，就如何構建契合新時代要求的中日關係及媒體應發揮的作用等發表主旨演講。（取自大陸駐日本大使館官網）
大陸駐日本大使孔鉉佑16日應邀前往共同社「放送協議會」，就如何構建契合新時代要求的中日關係及媒體應發揮的作用等發表主旨演講。（取自大陸駐日本大使館官網）

日本 安倍晉三

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