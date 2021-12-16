海協會卅周年 劉結一：強化統一的時和勢

16日是大陸海協會成立30周年，大陸國台辦主任劉結一在2021年第12期《兩岸關係》雜誌發表賀詞中強調，將堅持「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和統一。「堅決反對台獨，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步強化祖國完全統一的時和勢」。

劉結一在文章中指出，30年前，為推動兩岸協商、發展兩岸關係，中共中央作出成立海峽兩岸關係協會的重要決策。海協會成立後，與台灣海峽交流基金會建立聯繫，經由雙方各自授權，達成體現一個中國原則的「九二共識」，在此基礎上開啟了兩岸協商談判進程。30年來，海協會與台灣海基會商談達成一系列協議和共識，對兩岸人員往來和諸多領域的交流合作作出制度性安排，解決不少事關兩岸同胞切身利益的重要問題，為改善和發展兩岸關係作出重要貢獻。

劉結一在文章中表示，2016年5月民進黨重新上台後，否認「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，致使包括兩會商談在內的兩岸聯繫溝通和協商談判機制中斷，兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。陸方堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

劉結一說，當前，台海局勢面臨新一輪緊張，根本原因是民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀。大陸堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。「實現祖國完全統一的歷史車輪，是任何人、任何勢力都阻擋不了的」。

他總結，30年彈指一揮間。海協會為發展兩岸關係、推進統一付出的努力和作出的貢獻，已經載入史冊。希望海協會全面貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略和中共中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，積極促進兩岸交流合作，妥善處理兩岸同胞交往中出現的問題，依法維護兩岸同胞正當權益，推進兩岸關係和平發展、融合發展。