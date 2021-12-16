陳同佳循新店殺手模式移送台灣？ 陸委會：台港先溝通

在台殺害女友的陳同佳至今逍遙法外，死者潘曉穎之母16日建議陳同佳前往大陸的深圳，藉由「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，由大陸方面移送台灣受審。針對此意見，陸委會16日表示，陳同佳案並非單純移送問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通。

陳同佳案已成為港台之間的政治角力，陸委會早先就表示，須由台港雙方的公權力進行溝通。

然而，大陸今年12月中旬將潛逃福建廈門的新店槍手黃泳群遣返台灣，陸委會當時還表示，「兩岸治安單位合作，我方派員前往中國大陸福建廈門機場，將新店槍擊命案黃姓嫌犯押解回台，以接受我司法偵辦、審判，陸委會對此表達肯定與感謝之意。」

據港媒《星島日報》報導，潘曉穎之母說，早前大陸方面將一名槍擊案疑犯由福建遣返台灣，陳同佳可以按照這種做法，先返回他的出生地深圳，再根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，由大陸方面移送台灣受審。

陸委會表示，「對於被害人家屬亟欲將犯嫌繩之於法的悲痛心情，我們理解也尊重其發言訴求。」

不過，陸委會稱，「我政府已一再說明，陳同佳為殺人嫌犯，並非單純移送問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通，同時，基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，亦請港府回應早先我方提出司法互助請求，確保案件的後續偵查與審判的進行，盼能獲港府正面、積極之回應。」