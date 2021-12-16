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立陶宛外交官受恐嚇離開北京 陸外交部：無中生有

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（中新網資料照片）
大陸外交部發言人汪文斌。（中新網資料照片）

針對立陶宛北京外交官15日已經離開北京，原因為兩國關係不斷惡化。大陸外交部發言人汪文斌16日表示，立方外交官以擔憂安全為理由，離開中國大陸，「純屬無中生有」。他說，「立方從未向中方提及自身安全有什麼問題」。

汪文斌在16日大陸外交部例行記者會上稱，針對立陶宛違反自身在中立建交公報中所作的政治承諾、公然製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣布將兩國外交關係降為「代辦級」，並正式照會立方，決定將中國駐立外交機構更名為「中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處」，要求立方相應更改駐北京外交機構稱謂。

汪文斌稱，需要指出的是，所謂立陶宛駐北京機構人員擔憂自身安全，以及中國政府禁止中方雇員為立駐北京代辦處工作的說法，「純屬無中生有」。中方一貫高度重視保障外國駐北京外交機構館舍和人員安全，保障包括立方在內的各國駐北京外交機構正常開展工作。「立方從未向中方提及自身安全有什麼問題」。

汪文斌還說，中立關係受損的是非曲直是十分清楚的。如果立方不正視現實，反而寄希望於散布虛假訊息藉此推卸自身責任，只會給兩國關係帶來更大衝擊，使兩國人民感情受到更多傷害，最終受損的還是立方自己。「我們敦促立方，切實遵守國際關係基本準則，認真履行自己所作承諾，盡快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為。」

台灣駐立陶宛代表處上月在立陶宛首都維爾紐斯正式掛牌，引起北京強烈不滿。隨後，北京即宣布，把兩國外交關係降至代辦級，並且要求立陶宛駐北京大使館也降為代辦處。

立陶宛駐北京大使館外交官和家屬共十九人，15日全數撤離北京，飛往巴黎。路透引述外交消息人士報導稱，立陶宛駐北京外交代表團已在15日離開中國。

消息人士還稱，立陶宛外交人員存在「安全擔憂」，並將他們的離開描述為對中國「恐嚇」的回應。

北京 立陶宛 汪文斌

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