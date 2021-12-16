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法議員訪台 陸國台辦：民進黨拉攏反華議員「謀獨」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏／攝影

法國國民議會「友台小組」主席德品吉等議員15日訪台，與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人會晤，大陸國台辦發言人馬曉光16日晚指，這是民進黨政府不擇手段拉攏外國反華議員，「企圖藉此製造其謀獨行徑得到國際社會支持的假象。欺騙台灣民眾、左右輿論」。

馬曉光指，「某些國家的反華勢力則出於『以台制華』目的，把台灣當棋子，企圖操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興」。

馬曉光說，「警告有關國家的某些議員立即停止對『台獨』勢力任何形式的支持，敦促有關國家政府恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。民進黨當局在勾連外部勢力謀『獨』方面的樁樁劣跡不斷積累，終遭清算。」

我外交部13日晚宣布，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）將於近日率團訪台。

15日清晨，法國國民議會代表抵達台灣，訪團成員來自5大政黨，包括執政「共和國前進黨」政團，右派共和人黨政團、左派社會黨政團、隸屬中間派的自由與鄉土政團與共同行動政團等，左右各派平時對議題立場雖不盡相同，但對台灣議題均一致相挺，且6位成員中更有5位均隸屬外交委員會成員，在國會外交事務別具影響力。

馬曉光 法國 民進黨 蔡英文 蘇貞昌 戴扈傑

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