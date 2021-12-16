國台辦喊「反台獨不反台灣」 陸委會：分化的政治伎倆

大陸國台辦15日向台灣網友喊話，要掌握政策尺度，「要反台獨不反台灣」，陸委會發言人邱垂正16日表示，「反台獨不反台灣」是分化台灣社會的政治伎倆，呼籲中共當局正當務實處理兩岸關係。

邱垂正表示，中共長期對台進行認知作戰，利用各種傳播媒介的管道，散布爭議訊息與扭曲事實，企圖將其政軍施壓引發的台海緊張情勢歸責台灣，製造對立。

邱垂正指，因台灣不接受其錯誤的政治主張，中共不斷將我正當外交作為，冠以錯誤的「以疫謀獨」、「以武謀獨」、「倚美謀獨」。其所謂的「反台獨不反台灣」，仍是分化台灣社會的政治伎倆。

對於國台辦稱台灣的四大公投上升「抗中保台」，是對大陸的「碰瓷」，邱垂正回應，公投是屬於民主社會意見表達的常態，對岸應學習理解，此為民主台灣的內部事務與人民選擇的民主過程。專制集權的中共政權完全沒有其干涉置喙的空間。

至於大陸國台辦發言人馬曉光稱，「歡迎台灣所剩無幾的邦交國『認清大勢』，早日站到歷史正確的一邊」。邱垂正則表示，「中共專制政權本質，強勢侵犯我國主權安全的掠奪野心，嚴重威脅區域的和平穩定。對於對岸一再惡意挑釁，打壓我國際空間，政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，不會屈服妥協。」