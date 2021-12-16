快訊

爆內鬼女會計3年吞1800萬 台北律師公會發聲明回應

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

國台辦喊「反台獨不反台灣」 陸委會：分化的政治伎倆

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料庫

大陸國台辦15日向台灣網友喊話，要掌握政策尺度，「要反台獨不反台灣」，陸委會發言人邱垂正16日表示，「反台獨不反台灣」是分化台灣社會的政治伎倆，呼籲中共當局正當務實處理兩岸關係。

邱垂正表示，中共長期對台進行認知作戰，利用各種傳播媒介的管道，散布爭議訊息與扭曲事實，企圖將其政軍施壓引發的台海緊張情勢歸責台灣，製造對立。

邱垂正指，因台灣不接受其錯誤的政治主張，中共不斷將我正當外交作為，冠以錯誤的「以疫謀獨」、「以武謀獨」、「倚美謀獨」。其所謂的「反台獨不反台灣」，仍是分化台灣社會的政治伎倆。

對於國台辦稱台灣的四大公投上升「抗中保台」，是對大陸的「碰瓷」，邱垂正回應，公投是屬於民主社會意見表達的常態，對岸應學習理解，此為民主台灣的內部事務與人民選擇的民主過程。專制集權的中共政權完全沒有其干涉置喙的空間。

至於大陸國台辦發言人馬曉光稱，「歡迎台灣所剩無幾的邦交國『認清大勢』，早日站到歷史正確的一邊」。邱垂正則表示，「中共專制政權本質，強勢侵犯我國主權安全的掠奪野心，嚴重威脅區域的和平穩定。對於對岸一再惡意挑釁，打壓我國際空間，政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，不會屈服妥協。」

邱垂正 中共 台獨 國台辦 陸委會

延伸閱讀

陸委會籲中共回應國際期待 及早民主制度改革

中國大陸將遣返台灣槍擊嫌犯 香港殺人嫌犯卻無法來台投案

台商廠房遭中共拆除 陸委會：盡最大努力協助

陸委會擬修法保障兩岸同婚 邱垂正：會強化人流管理

相關新聞

美媒：習近平大小事一把抓 體制運作淪被動

習近平被西方視為中國自毛鄧以來最威權的領導人。「華爾街日報」披露，習近平大小事一把抓且管太細，讓官僚體制變被動，有時指令...

國台辦喊「反台獨不反台灣」 陸委會：分化的政治伎倆

大陸國台辦15日向台灣網友喊話，要掌握政策尺度，「要反台獨不反台灣」，陸委會發言人邱垂正16日表示，「反台獨不反台灣」是...

我方對北京冬奧的態度？ 陸委會：會採取妥適作為

北京冬奧在即，有台生、台胞參與冬奧志願服務活動，並組成台灣志願者隊，大陸國台辦發言人馬曉光表示，由衷歡迎台胞以各種形式參...

陸官方大力宣傳「中國是個民主國家」 還稱美國是失敗例子

數周以來，中國官媒和宣傳機構不遺餘力，經由所有可能的渠道宣稱：中國是一個民主國家，且優於西方。本月初，當局還拿出一項研究結果試圖加以證明...

大陸宣布續作ECFA 陸委會：實施以來對雙方有利

大陸國務院關稅稅則委員會，15日發布關於2022年關稅調整方案的通知，包括繼續實施兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。對此...

美方以藥物濫用制裁陸企 陸外交部：美方勿轉嫁矛盾

美國商務部於15日公佈拜登簽署的行政命令，對大陸4家藥企和一名個人，制裁理由是打擊芬太尼（吩坦尼）等藥物濫用成癮問題，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。