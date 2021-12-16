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我方對北京冬奧的態度？ 陸委會：會採取妥適作為

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
北京2022年冬季奧運與帕運9月22日正式發布宣傳海報。圖／中新社
北京2022年冬季奧運與帕運9月22日正式發布宣傳海報。圖／中新社

北京冬奧在即，有台生、台胞參與冬奧志願服務活動，並組成台灣志願者隊，大陸國台辦發言人馬曉光表示，由衷歡迎台胞以各種形式參與冬奧活動。陸委會發言人邱垂正16日指出，會密切關注陸方舉辦2022北京冬奧的各項反應，並將綜合評估國際情勢、陸方疫情動態，我選手權益與國家利益等因素，採取妥適因應作為。

以美國為首的西方國家陸續抵制北京冬奧。邱垂正在16日的例行記者會上說，人權是普世價值，我政府長期關注中國大陸人權狀況，近年來中共壓迫新疆維吾爾族人的信仰文化等自由，遭到國際社會關切與抨擊，呼籲北京當局真誠面對內部治理問題，尊重人民自由權利與多元文化差異，才能有效化解外界質疑。

邱垂正指出，陸委會將會同相關機關密切關注國際社會對陸方舉辦2022年北京奧運會的各項反應，並將綜合評估國際情勢、陸方疫情動態，我選手權益與國家利益等因素，採取妥適因應作為；有關我選手參加情況與協助，將由教育部體育署適時對外說明。

北京冬奧 邱垂正 疫情 馬曉光 陸委會

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