習普二會 普亭：堅定支持中方在涉台問題上的正當立場

根據大陸外交部發布的訊息，大陸國家主席習近平15日與俄羅斯總統普亭舉行今年第2次視訊會晤時，也談到台灣問題。大陸外交部副部長樂玉成轉述，在會晤中普亭告訴習近平，「俄方將最堅定地支持中方在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益」。

11月16日，習近平曾在視訊峰會中明確告訴美國總統拜登，「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」如今，大陸在對台立場上已取得俄羅斯的支持。

大陸外交部官網16日上午發布的新聞稿稱，樂玉成在15日習普會後接受媒體採訪時表示，15日的視訊會晤是8年來中俄兩國元首第37次會晤。樂玉成形容，兩人「在十分親切友好的氛圍中長談一個半小時」，就中俄雙邊關係、各領域務實合作、國際戰略協作等廣泛深入交換意見，達成了廣泛共識。

普亭在會晤中除表達俄羅斯對涉台問題的立場，他還指出，俄方將堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」。俄方願同中方繼續深化在上海合作組織、聯合國安理會等多邊場合的密切協作，堅決反對干涉俄中兩國內政和遏制兩國正當發展利益的企圖，捍衛國際公平正義，維護國際戰略安全與穩定。

樂玉成說，這些年，習近平與普亭密集互動，「一起坐高鐵，一起看球賽，一起過生日，留下很多友好佳話，結下深厚個人友誼」，兩人是「名副其實的好朋友、老朋友、真朋友」。

樂玉成表示，在習近平邀請下，普亭將出席明年2月4日北京冬奧會開幕式，以體現對大陸舉辦冬奧的支持和俄方反對將體育政治化的一貫立場。這也將是新冠肺炎疫情發生以來，中俄兩國元首首次「面對面」會晤，意義重大而特殊。

他並透露，目前，兩國工作層正在認真籌備2月峰會，屆時兩國元首將發表重要成果文件，雙方也將簽署一系列合作文件。

樂玉成指出，今年是中俄務實合作「豐收之年」，雙邊貿易額今年前11個月已突破1,300億美元大關，再創新高。今年還是中俄戰略協作「深化之年」，兩國元首重申雙方堅決捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊主義、強權政治和挑動意識形態紛爭，主張維護國際公平正義和推動國際關係民主化。

樂玉成表示，兩國元首還對中俄關係下一步發展作出了規劃和展望。