香港漸失亞太金融中心地位 商辦租金被新加坡超越

根據報告，新加坡的商辦大樓平均租金將在2022年超越香港，另一方面，香港的商辦空屋率預測將超過12％。香港自「反送中」後，島上瀰漫不確定性的政經氛圍，加上新冠疫情的邊界管制，已讓外商大為怯步，轉移業務，新加坡因此受惠最大。

根據《彭博》（Bloomberg）的報告，新加坡的辦公大樓平均房租在2022年將上升5％至10％，分析師更預測，香港的「甲級辦公室」（高級商辦）空屋率在2022年底可能會超過12％。

再根據新加坡《聯合早報》的報導，當地辦公大樓行情在2021年第二季出現復甦跡象，房租也轉跌為升，主因是科技和投資管理公司對優質辦公空間的需求上升，另外，新冠肺炎疫情應運而生的「居家辦公」新工作型態，也讓星國辦公大樓房市受惠，這是新加坡境內商辦租金自2009年以來首次超越香港。

跨國公司業務慢慢移出

與往年一般，香港銀行業在12月陸續舉辦高階人力的離職送別儀式，在駱克道和蘭桂坊燈紅酒綠的酒吧中，充斥著開瓶的香檳酒、聲淚俱下的演講和集體自拍。

這些呼風喚雨的高階經理人將陸續返回倫敦、紐約、東京或法蘭克福，然而，2021年有點不同，因為這些高級人力所留下的許多職缺，沒有繼任者。

總部位於香港維多利亞港海濱的多數銀行都發現，隨著銀行的業務逐漸轉移，公司高層職位也不斷減少，多數人歸咎於香港嚴格的新冠防疫法規，或說是全球最嚴格的邊境管制。

這些措施主要是讓香港同步執行中國的零確診嚴厲政策，要進入香港就必須採行三週的殘酷隔離。

雖然港府目標是開放中港間的往來，但截至目前為止，不僅大陸的邊界大門已然封鎖逾18個月，國際旅客進入香港的大門亦仍遭關閉。

反觀其他與香港爭奪亞洲金融中心地位的許多城市，正積極取消旅行禁令、放寬檢疫要求。

比如日本，確定11月底向商務旅客開放邊境。再如新加坡，自9月以來一直在與包括美國、英國和澳洲在內的國家討論開放完成疫苗接種的「旅行通關道」，旅客可以在入境時選擇放棄隔離，前提是入境PCR檢測結果必須為陰性。

刻意阻止外商進駐、造成人口外移

香港經濟在2020年3月新冠疫情一波波肆虐時，開始將非居民拒於國門外，並對自大陸或海外入境香港旅客進行14至21天的嚴格隔離。

10月，香港特首林鄭月娥表示，香港在疫情趨緩後準備向大陸開放，「（跨國公司）能夠過境照顧業務對他們來說很重要，所以最重要的就是開放邊境。」

不料，這卻是香港走向孤立的開始。

香港政府目前將投資和人才有計畫的安排輸送到大陸，人力資源公司表示，這些新措施，讓那些約占1／10香港750萬人口、且收入最高的外籍人士，重新考慮他們的去留，更糟的是，新移民也不願前往香港了。

香港人才流失的現象愈趨嚴重，同時引發人口外流，入學人數下降，數以萬計的居民逃往英國。

再者，香港立法會最近推動了數量眾多的法案，內容多為對外貿易設置障礙，其中，香港正式實施行動電話SIM卡實名制，逐步淘汰預付卡，香港警務處宣稱有助打擊犯罪，但卻也招致了大陸意欲加強監督香港的眾多批評。

限制言論自由、海底電纜繞過香港

自香港主權於1997年由英國移交給中國後，與大陸的頻繁往來讓香港商業樞紐核心地位增強。在疫情爆發後，對於許多國際商界人士來說，限制措施是「最後一根稻草」，表明香港愈來愈受到北京影響，不符合國際商業規則的跡象。

這些措施在2019年反送中運動開始後實施，在中國國家主席習近平授意下，人大2020年拍板通過了一項嚴厲的國家安全法，條文內容包括了規定公務員向香港宣誓效忠，隨著北京當局以監禁來懲罰抗議言論，香港的言論自由一落千丈，更加受限。

同時，在香港開始拒發境外記者簽證後，國外媒體也重新考慮同仁們的去留，包括《紐約時報》將亞太分社遷至南韓，當地網路媒體端傳媒（Initium Media）將主要業務遷往新加坡，一向勇於批評港府的《蘋果日報》更被迫關閉，讓這座城市走上了更加專制的道路。

最後，一個包括谷歌、Meta等多家美國科技公司參與的「太平洋光纖電纜網絡」（Pacific Light Cable Network，PLCN）計畫原定在美國洛杉磯與香港間鋪設海底大型光纖電纜，香港可藉此增強聯外通訊能力，更將成為全球數據中心。

後因美國擔心北京當局可能從電纜中竊取數據，讓PLCN行經香港的安排胎死腹中，這條總長1萬2800公里的光纖電纜後來改道至菲律賓、台灣，再度給予香港搖搖欲墜的金融中心地位一記重擊。

香港已逐漸退出國際舞台

根據日本森紀念基金會（Mori Memorial Foundation）最新公布的「2021全球城市實力指數」，香港今年首次跌出「全球最具吸引力城市」10名外（第13位），在亞太地區落後於東京、新加坡、上海、墨爾本及雪梨，創下史上最糟排名。

這份調查將全球城市指數分為六大範疇，包括經濟、適宜居住和環境在內等70項指標，在全球48個評比城市中，前5名城市依序為：倫敦、紐約、東京、巴黎和新加坡。

根據港政的數據，2021年已有47個境外跨國公司的總部撤離香港，主要來自美國、日本和法國等國，其中包括6家全球銀行及4家資產管理公司。

同時，港府對於新冠病毒防疫的限制更讓許多外商質疑香港「亞洲世界城市」的地位，根據《日經》的統計，陸企在香港設有辦事處的數量已攀升至2080家之多，相當於日本和美國公司的總和。

其中，不少陸企決定遷往香港上市，從美國下市的滴滴，便傳出可能轉往香港上市。香港官員則是敦促跨國企業要保持耐心，因為香港的最終存在價值就是「進入內地」。

香港是否將慢慢從國際舞台退下，內縮為僅是中國南方的一座城市？新加坡商辦租金超越香港，或許是一項值得觀察的指標。

（作者／簡嘉宏 本文出自2021.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）