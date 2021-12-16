兩岸衛生健康論壇 專家視訊交流

第24屆京台科技論壇分論壇之一、以「基層醫防融合與健康發展策略」為主題的基層衛生健康論壇15日在北京、台北兩地經視訊連線舉行。兩岸醫療相關領域專家學者就京台兩地社區疫情防控與對策、老年健康服務、智慧醫療等領域的經驗進行交流探討。

中新社報導，論壇上，兩岸企業家峰會生物科技與健康照護產業合作推進小組副召集人王立基致詞表示，希望兩岸醫藥衛生界牢記同胞情誼、凝聚共識，從兩岸合作大勢出發，以促進醫學科學進步和對人民生命負責的職業擔當，推進兩岸醫藥衛生領域的交流合作。

台灣亞洲大學榮譽講座教授楊志良通過視訊發言表示，兩岸對人民生命健康都很重視。兩岸開始交往後，相關專業交流中醫療方面的交流最為頻繁。相較而言，台灣在醫療保障、現代醫療管理等領域積累一定經驗，希望可以藉此平台與大陸同業交流分享，提升兩岸醫療照顧的品質。

主題演講環節，來自北京和台灣6位專家學者，分別圍繞「社區疫情防控常態化之醫防融合」「老年康養策略與展望」「智慧醫療支撐的社區健康管理」三個主題分享經驗。

圍繞「社區疫情防控常態化之醫防融合」主題，首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩作「社區疫情預防與控制」的演講。