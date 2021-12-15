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國台辦10問台灣民主 陸委會：批評荒謬不實

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供

對於美國舉辦民主峰會和行政院政委唐鳳進行簡報，大陸國台辦發言人馬曉光15日反對民進黨提出10項質問，稱「這算什麼民主？」陸委會晚間回應反駁，強調對中共國台辦的荒謬不實批評，我們表達抗議，並呼籲中共應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由。

陸委會指出，中共國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，我們表達抗議。陸委會聲明稱，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許；背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待。

陸委會指控，眾所周知，當前兩岸緊張情勢升高，癥結是中共始終不放棄以武力處理兩岸爭議，近期更加大對台軍事滋擾與經濟脅迫，衝擊兩岸及區域安全穩定，促使美、日、歐盟等國際社會增強對台海情勢的關注。

陸委會強調，我們捍衛國家主權及台灣民主的堅強決心不會改變，奉勸北京當局早日放棄對台強制霸道、分化滲透的錯誤思維與行徑。

大陸國台辦15日上午召開例行記者會，對於美國舉辦「民主峰會」，以及唐鳳參加並進行簡報，但因出現一中一台標示不同的地圖，遭美方將視訊畫面切掉。國台辦發言人馬曉光指稱，這是偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱。

馬曉光還對「民進黨當局」提出10項質問，指稱民進黨分化台灣、選舉時花言巧語、大搞權錢交易、箝制輿論、濫用行政和司法資源等，「算什麼民主？」

國台辦 陸委會 中共 馬曉光

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