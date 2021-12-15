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安全恐受到威脅 立陶宛駐北京使館人員15日撤離

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
立陶宛駐北京外交代表團已15日離開北京前往法國。 路透社
立陶宛駐北京外交代表團已15日離開北京前往法國。 路透社

立陶宛北京外交代表團已15日離開北京前往法國。北京外交界人士證實了這個消息，「立陶宛駐北京使館官員和眷屬撤離的消息，是靠譜的」。大陸外交部，尚未對事件予以回應。

一位北京消息人士說，19名立陶宛大使館人員及其家屬已離開北京前往巴黎。消息稱，立陶宛駐北京外交人員存在「安全擔憂」，他們的離開，就是對中共當局「恐嚇」的具體回應。

據英國《金融時報》報導，三位消息人士稱，北京要求立陶宛外交官向大陸外交部交出外交證件，以降低其外交地位。立陶宛擔心，駐北京外交官員可能因此失去外交豁免權，如果繼續留在中國大陸，他們的安全將受到威脅。

另據路透，立陶宛在一份聲明中說，已將其高級外交官從中國大陸召回進行「協商」（Consultation），大使館將暫時以遠端方式進行運作。

立陶宛於8月宣布允許我方以「台灣」名義在首都維爾紐斯設立官方代表處後，北京於8月10日立即召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛也召回其駐北京大使。在駐立陶宛台灣代表處正式掛牌運營後，北京即宣布與立陶宛的外交關係降為「代辦級」，並警告立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

立陶宛今年以來與北京摩擦不斷，立陶宛駐北京大使戴安娜-米凱維切涅在抵中國大陸後，因疫情隔離，在隔離期間，發生北京「召回大使」事件。戴安娜-米凱維切涅在結束隔離後，不久即離開北京返國。歐盟駐中國代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）9月3日在推特上，發布歐盟多國駐中國大陸使節與她的合照，向其表示各國對立陶宛的支持和團結之意。當時，何雲騰說：「我希望她能盡快返回」。

歐盟（EU）對北京的反應表達遺憾之意。這是首度中國大陸因台灣代表處而自歐盟成員國中召回大使。

立陶宛國會國會議員訪問團包括莎卡利恩（Dovilė Šakalienė）、馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）、塞維卡斯（Lukas Savickas）、米琉特（Rūta Miliūtė）、加普西斯（Vytautas Gapšys）以及馬爾德基斯11月28日抵台訪問。事件更引起大陸外交部的不滿。

北京 立陶宛

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