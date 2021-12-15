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習近平會普亭談「冬奧之約」：十分期待 願攜手走向未來

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
習近平會晤普亭時，談到北京冬奧、中俄合作，和中共新一份歷史決議等議題。取自央視
習近平會晤普亭時，談到北京冬奧、中俄合作，和中共新一份歷史決議等議題。取自央視

大陸國家主席習近平15日下午，在北京與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤，習近平表示，我對我們的「冬奧之約」十分期待，願同你攜手「一起向未來」，共同開啟後疫情時期中俄關係的嶄新篇章。

據新華社報導，習近平還說，當前，世界百年變局和世紀疫情交織影響，世界進入動盪變革期，中俄關係經受住各種風浪考驗，展示出新的生機活力。

習近平表示，他和普亭通過多種方式就重大議題保持溝通和協調，共同為中俄關係把舵領航。雙方正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予其新的時代內涵，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛了各自國家尊嚴和兩國共同利益。

習近平說，中俄全方位務實合作展現出巨大政治優勢和機遇優勢。雙邊貿易額在前三個季度首次突破千億美元大關，全年有望再創新高。習近平細數，中俄科技創新年圓滿閉幕，一系列戰略性大項目順利實施，共建一帶一路歐亞經濟聯盟對接順利推進。

習近平強調，兩國積極展現大國擔當，團結國際社會抗擊疫情，闡述民主和人權的正確內涵，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。

對於北京冬奧議題，習近平對普亭說，再過一個多月，你將訪華並出席北京冬奧會開幕式。我對我們的「冬奧之約」十分期待，願同你攜手「一起向未來」，共同開啟後疫情時期中俄關係的嶄新篇章。

據新華社報導，普亭回應，「感謝您邀請我出席這一具有里程碑意義的活動。」他說，我想指出的是，在國際體育合作上，我們一貫彼此支持，包括反對任何將體育和奧林匹克運動政治化的企圖。「我充分相信，中方完全有能力辦成一屆最高水平、精彩的冬奧會。」

習近平還在會晤中，提到日前中共十九屆六中全會召開，並發表新的歷史決議。他說，該決議全面總結中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗。「我常說，我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根結底就是讓全體中國人民都過上好日子。以人民為中心是我們的根本執政理念。」

習近平會晤普亭。取自央視
習近平會晤普亭。取自央視

習近平 北京冬奧 疫情 普亭

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