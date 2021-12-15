吳釗燮譴責北京 大陸外交部：個別台獨分子荒謬言論

對於尼加拉瓜10日宣布與我斷交，外交部長吳釗燮抨擊中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，譴責北京不顧台灣人民感受。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅15日稱，有注意到個別「台獨」分子的荒謬言論，並指和「一個中國原則」對抗，是死路一條。

趙立堅說，我注意到個別「台獨」分子的荒謬言論，他這樣說不過是在掩飾其分裂活動的失敗。民進黨當局參加所謂的「民主峰會」，掩蓋不了民進黨當局假民主真「謀獨」的本質。

他還指稱，堅持「一個中國原則」是人心所向，大勢所趨，不可阻擋。「台灣當局試圖否認一個中國原則，純屬自欺欺人，同一個中國原則相對抗，更是死路一條。」

對於尼加拉瓜與我斷交，吳釗燮日前回應，這陣子國際局勢劇烈變化，包括美國為首的民主陣營，以及中國大陸、俄羅斯為首的威權陣營，雙方激烈角力；尼加拉瓜上月選舉發生一些令人感到痛心的事情，包括把可能挑戰總統權威的人抓起來，引起以美國為首的民主陣營對其制裁，尼加拉瓜總統因此找上中、俄。

他說，在非常複雜的國際局勢、戰略局勢變化之下，尼加拉瓜離我而去，失去一個邦交國，我方非常痛心；外交部同仁在過程中盡了最大努力，希望能維持邦交，但國際戰略情勢變化不會停止，「也不會等待我們」。

吳釗燮還說，「民主國家在舉行民主峰會時，中國被排除在外，因此中國挑這時機對我邦交國下手。」他說，對於中國大陸不顧台灣人民感受，掠奪我邦交國，相信國人同胞感受都一樣，對中國大陸都會加以譴責。