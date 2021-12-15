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與習近平視訊 俄國總統普亭表態挺北京冬奧
大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭15日以視訊舉行會面。普亭表示，他期待2022年2月在北京冬奧與習近平會見，並共同參加冬奧開幕式。
在西方國家如美國、澳洲、英國、加拿大等相繼宣布外交抵制冬奧與不派官員與會之後，普亭15日藉由與習近平會面表態支持北京冬奧的立場。
據陸媒「央視新聞」報導，普亭說，他期待2022年2月與習近平在北京舉行會見，然後將共同參加北京冬奧會開幕式。他相信北京冬奧將會在最高水準上進行。
普亭強調俄羅斯和中國在國際體育合作方面一貫相互支持，不接受任何將體育和奧林匹克運動政治化的企圖。
對於以美國為首的西方國家抵制冬奧，北京的反應一貫是不接受體育政治化。
不過，隨著北京冬奧接近，北京冬奧將成為一場不可避免的政治表態。
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