聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳釗燮譴責對岸「對我們邦交國下手」 北京：荒謬言論
外交部長吳釗燮14日表示，對岸挑在美國舉行民主峰會時對「對我們邦交國下手」，不顧台灣人民感受，應對其加以譴責。大陸外交部發言人趙立堅15日回應稱，「注意到個別『台獨』分子的荒謬言論」，民進黨當局參加民主峰會掩蓋不了「謀獨」本質，並稱「同一個中國原則相對抗，更是死路一條」。
據陸媒「澎湃新聞」報導，趙立堅在15日的大陸外交部例行記者會上說，吳釗燮的言論不過是在「掩飾其分裂活動的失敗」。民進黨當局參加民主峰會，掩蓋不了民進黨當局假民主真「謀獨」的本質。
趙立堅稱，「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，不可阻擋。台灣當局試圖否認一個中國原則，純屬自欺欺人，同一個中國原則相對抗，更是死路一條。」
尼加拉瓜宣布與我斷交，吳釗燮14日上午出席「2021台美日三邊印太安全對話」研討會終於回應此事，指中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，對於北京不顧台灣人民感受，奪走我邦交國，應對其加以譴責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言