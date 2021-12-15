吳釗燮譴責對岸「對我們邦交國下手」 北京：荒謬言論

外交部長吳釗燮14日表示，對岸挑在美國舉行民主峰會時對「對我們邦交國下手」，不顧台灣人民感受，應對其加以譴責。大陸外交部發言人趙立堅15日回應稱，「注意到個別『台獨』分子的荒謬言論」，民進黨當局參加民主峰會掩蓋不了「謀獨」本質，並稱「同一個中國原則相對抗，更是死路一條」。

據陸媒「澎湃新聞」報導，趙立堅在15日的大陸外交部例行記者會上說，吳釗燮的言論不過是在「掩飾其分裂活動的失敗」。民進黨當局參加民主峰會，掩蓋不了民進黨當局假民主真「謀獨」的本質。

趙立堅稱，「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，不可阻擋。台灣當局試圖否認一個中國原則，純屬自欺欺人，同一個中國原則相對抗，更是死路一條。」

尼加拉瓜宣布與我斷交，吳釗燮14日上午出席「2021台美日三邊印太安全對話」研討會終於回應此事，指中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，對於北京不顧台灣人民感受，奪走我邦交國，應對其加以譴責。