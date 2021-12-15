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習近平：堅持「黨管人才」 加快建設世界重要人才中心和創新高地

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

大陸黨媒《求是》雜誌15日發表中共總書記習近平的署名文章，強調堅持「黨管人才」，並深入實施新時代人才強國戰略，全方位培養、引進、用好人才，加快建設世界重要人才中心和創新高地。

該篇文章以「深入實施新時代人才強國戰略 加快建設世界重要人才中心和創新高地」為題，羅列到2025年、2030年、2035年等時間點前，大陸的人才建設目標。

文章指出，必須堅持「黨管人才」，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加快建設世界重要人才中心和創新高地，為2035年基本實現社會主義現代化提供人才支撐，為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎。

就發展目標來看，文章說明，到2025年，大陸全社會研發經費投入將大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家集聚水平明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

到2030年，大陸適應高質量發展的人才制度體系基本形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者。

到2035年，文章表示，中國大陸要形成在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水平人才隊伍位居世界前列。

為達上述目標，文章指稱，綜合考慮，可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地，展開人才發展體制機制綜合改革試點，集中國家優質資源重點支持建設一批國家實驗室和新型研發機構，發起國際大科學計劃，為人才提供國際一流的創新平台，加快形成戰略支點和雁陣格局。

文章還強調，廣大人才要繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質，心懷「國之大者」，「為國分憂、為國解難、為國盡責。」

北京 習近平

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