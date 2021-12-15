民進黨將公投上升為「抗中保台」 國台辦：完全是騙局

台灣即將舉辦四項公投，針對綠營已開始操作「抗中保台」，力阻四項公投通過。中國大陸國台辦發言人馬曉光15日表示，希望台灣同胞要高度警惕民進黨對四項公投的政治操弄，將公投上升為「抗中保台」，「這完全是個騙局」。

馬曉光指出，民進黨當局在四項公投上又在進行政治操弄，其中一個伎倆就是把投不投投票、投什麼樣的票上升為「抗中保台」。他強調，這四項公投涉及台灣經濟民生和一些公共政策，對此，中國大陸沒有什麼特定的看法。

馬曉光表示，民進黨當局為一己私利，近來又在使出慣用伎倆對「四項公投」進行政治操弄。一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」中國大陸，藉此製造「反中」民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力予取予求的本質。他呼籲台灣民眾要擦亮眼睛，不要被這種政治操弄所蒙蔽。

針對有民進黨政治人物提出，「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」。馬曉光說，台灣本來就是中國的一部分，何來「併吞」之說？他們如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商，何其無恥！

對於台灣軍方及台灣個別人士頻頻提出「大陸威脅」，近期還提出中國大陸攻台步驟，馬曉光指出，眾所周知，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁。

馬曉光警告民進黨當局，靠造謠生事掩蓋不了自己才是台海和平穩定的真正威脅。如果錯判形勢，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。

關於美國會議員日前推出「台灣前站查驗法案」，要在台灣機場設立由美國執法人員前往執法的前站查驗站。馬曉光稱，民進黨當局和「台獨」勢力出於政治私利，根本沒有把台灣民眾的權利和尊嚴放在眼裡。

他指出，一些美國國會議員炮製相關議案推動此事，進一步證明那些反華議員所圖所謀是為美國利益，而不是為台灣利益。敦促美方一些人恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止打「台灣牌」和「以台制華」的行徑，停止在涉台問題上玩火。