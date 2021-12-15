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香港壹傳媒遭清算 陸委會：警惕黑手伸入台灣侵犯個資

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為香港壹傳媒總部早前資料照。美聯社
圖為香港壹傳媒總部早前資料照。美聯社

香港高等法院15日上午就港府對壹傳媒的清盤（清算）呈請進行聆訊，在無人反對下，頒令壹傳媒清盤。對此，陸委會隨即發布新聞稿指出，香港相關方面執意以「港版國安法」凍結香港壹傳媒資產並強制清算，除傷害原有股東權益，恐使台灣蘋果日報員工個資、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險，及相關個資與隱私恐受侵犯之擔憂。

香港財政司今年9月向香港法院聲請將壹傳媒清盤，香港法院在10月委任香港安永會計師事務所人員為臨時清盤人（即清算人）。

壹傳媒創辦人黎智英私人助理馬克．賽門（Mark Simon）稍早接受台灣《鏡週刊》專訪時表示，安永背後是港府，港府背後是北京，而北京，其實不在乎《蘋果》死活。

馬克．賽門在專訪中指出，一旦香港清盤人的手伸入台灣《蘋果日報》，恐怕釀成台灣的政壇危機，甚至國安危機。「所有發表過、沒發表過的稿件、照片、稿費、撰稿人資料，有心人想從中做文章，全不費功夫」。

他說，「想像一下，如果中國拿到所有《蘋果日報》資料庫裡的檔案，會發生什麼事？有一天，這些內容可能都會被發到維基解密上。」

馬克．賽門還說：「再想像一下，如果你是任何台灣的政治人物，你跟誰吃過飯，《蘋果》記者曾和你有過任何錄音、紀錄、筆記、對話…我們不知道有多少資料留在《蘋果日報》裡。」

包括黎智英在內，壹傳媒及已停刊的香港《蘋果日報》多名高層，早前先後被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪而身陷囹圄，因此香港高等法院15日上午開庭時，壹傳媒沒有派法律代表出庭。

據香港明報報導，香港律政司代表在庭外表示，今日已完成壹傳媒在香港的清盤程序，至於有關台灣《蘋果日報》的業務去向，要視乎壹傳媒的公司架構，並由法庭委任的兩名臨時清盤人全權處理。

陸委會強調，人身自由、言論自由、個人隱私保護等，都是憲法保障之人民基本權利，特別是個人資料之保護，凡新聞媒體事業基於報導之特定目的而蒐集的個人資料，其相關處理及利用均須嚴格遵守法律限制，以防止個人資料之洩漏或遭不法濫用。倘若蒐集之特定目的消失，亦應依法刪除、停止處理或利用該項資料。

陸委會的新聞稿指出，政府正持續密切關注壹傳媒清算事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為，以保障民眾權益及公共利益。

香港 壹傳媒 港版國安法

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