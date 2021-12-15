快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港網友稱選舉日為「火魔日」 疑暗示策動不法活動

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
香港立法會換屆選舉將於12月19日舉行。圖為香港選舉管理委員會主席馮驊14日巡視設於北角社區會堂的模擬投票站，呼籲選民踴躍投票。香港中通社
香港立法會換屆選舉將於12月19日舉行。圖為香港選舉管理委員會主席馮驊14日巡視設於北角社區會堂的模擬投票站，呼籲選民踴躍投票。香港中通社

香港立法會換屆選舉投票19日舉行，警方高度關注是否有人企圖破壞此次選舉，星島日報報導，有香港網友在網路上表示選舉日是「火魔日」，懷疑暗示會策動縱火等不法活動，也有人留言會在投票日乘坐免費交通工具，從早到晚吃喝玩樂，呼籲其他人間接抵制選舉。

報導指出，有網友近日在連登討論區留言，「強烈要求下星期投票日，全港餐廳、商場、娛樂場所休息一天：火魔日」，懷疑暗示會進行縱火不法活動，多名網友紛紛回應，奉勸他小心言行以防被捕，也有人留言指他是「吹牛」。

另有多名網友在社交媒體留言，表示會在投票日盡情玩樂，當中有人說會免費乘坐巴士遊玩：「我會早上8時出發去石澳旅行，然後去香港仔吃晚飯，之後到灣仔喝飲料！喝完再回上水家中！」有網友則稱：「12月19日我很忙，起床吃早餐，然後如廁，中午睡一睡，晚飯後睡覺。」

除了留言，有網友上傳了四格漫畫，內容涉嫌宣揚不投票。也有網友把香港立法會標誌改圖，加入了代表共產黨的鐮刀和錘子，留言稱「投哪個都一樣」，並且以「躺平」等作為附注。

香港社會對投票反應冷淡，香港特區行政長官林鄭月娥、三名司長及13名局長過去一周先後透過網誌撰文、活動發言及拍攝短片等呼籲市民投票。

林鄭上周接受環球時報專訪時提到，投票率受很多因素影響。有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府。所以，投票率的高低不代表什麼。

投票率 香港

延伸閱讀

投票日戴宣傳公投口罩罰很重！最高2年徒刑或罰金20萬

港校播戰爭影片嚇哭小一生 陸官媒：成長必經之路

台北／一秒來到香港！心粵小廚大啖港式打邊爐銷魂美味

新疆官方公布恐怖襲擊片段 縱火、開槍、開車碾壓等畫面首曝光

相關新聞

香港壹傳媒遭清算 陸委會：警惕黑手伸入台灣侵犯個資

香港高等法院15日上午就港府對壹傳媒的清盤（清算）呈請進行聆訊，在無人反對下，頒令壹傳媒清盤。對此，陸委會隨即發布新聞稿...

港網友稱選舉日為「火魔日」 疑暗示策動不法活動

香港立法會換屆選舉投票19日舉行，警方高度關注是否有人企圖破壞此次選舉，星島日報報導，有香港網友在網路上表示選舉日是「火...

央視帶頭殺五毛？中國預告鎮壓「網路水軍」的評分風暴

「官媒帶頭批網軍，是自打嘴還是另有盤算？」中國官媒《央視》在13日發出特別報導，批評網路「水軍」失控亂象，發現一部古裝戲劇還沒上線，著名的網路評分平台《豆瓣》，就已經出現大量「未看先評」的水軍五星瞎挺。《央視》同時揭露了水軍的行情價碼，並以此指控水軍已然破壞健康網路文明和影視產業，甚至有違法之嫌。雖然官媒針對網路評分現象的反感已非第一次，但這回「官媒帶頭罵五毛」的背後理路又是什麼？

民進黨將公投上升為「抗中保台」 國台辦：完全是騙局

台灣即將舉辦四項公投，針對綠營已開始操作「抗中保台」，力阻四項公投通過。中國大陸國台辦發言人馬曉光15日表示，希望台灣同胞要...

六四時任北大黨委書記王學珍逝世 王丹發文哀悼

1989年北京天安門學運期間擔任中共北京大學黨委書記的王學珍13日以96歲高齡在北京逝世。八九學運領袖王丹今天表示，王學...

8.8萬名香港人移居英國 中國警告勿干預香港事務

英國政府周二（14日）表示，近9萬名香港人已根據新的簽證計劃申請在英國定居，該計劃給予他們獲得公民身份的途徑。與此同時，倫敦發布了一份報告，譴責中國打壓香港異議人士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。