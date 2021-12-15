港網友稱選舉日為「火魔日」 疑暗示策動不法活動

香港立法會換屆選舉投票19日舉行，警方高度關注是否有人企圖破壞此次選舉，星島日報報導，有香港網友在網路上表示選舉日是「火魔日」，懷疑暗示會策動縱火等不法活動，也有人留言會在投票日乘坐免費交通工具，從早到晚吃喝玩樂，呼籲其他人間接抵制選舉。

報導指出，有網友近日在連登討論區留言，「強烈要求下星期投票日，全港餐廳、商場、娛樂場所休息一天：火魔日」，懷疑暗示會進行縱火不法活動，多名網友紛紛回應，奉勸他小心言行以防被捕，也有人留言指他是「吹牛」。

另有多名網友在社交媒體留言，表示會在投票日盡情玩樂，當中有人說會免費乘坐巴士遊玩：「我會早上8時出發去石澳旅行，然後去香港仔吃晚飯，之後到灣仔喝飲料！喝完再回上水家中！」有網友則稱：「12月19日我很忙，起床吃早餐，然後如廁，中午睡一睡，晚飯後睡覺。」

除了留言，有網友上傳了四格漫畫，內容涉嫌宣揚不投票。也有網友把香港立法會標誌改圖，加入了代表共產黨的鐮刀和錘子，留言稱「投哪個都一樣」，並且以「躺平」等作為附注。

香港社會對投票反應冷淡，香港特區行政長官林鄭月娥、三名司長及13名局長過去一周先後透過網誌撰文、活動發言及拍攝短片等呼籲市民投票。

林鄭上周接受環球時報專訪時提到，投票率受很多因素影響。有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府。所以，投票率的高低不代表什麼。