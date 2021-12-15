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中國大陸國台辦十問民進黨政府：「這算什麼民主？」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影
中國大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影

針對政務委員唐鳳日前受邀出席美國總統拜登召開的「民主峰會」，中國大陸國台辦發言人馬曉光10日上午在例行記者會中，十問民進黨當局「這算什麼民主？」他還說，「民進黨當局派人參會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其假『民主』真謀『獨』的本質，不過是給美國拼湊的所謂『民主峰會』平添了幾分笑料」。

馬曉光在記者會上對民進黨政府提出的「民主十問」為：

一、他們出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？

二、在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？

三、大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？

四、箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？

五、濫用行政和司法資源，大搞「綠色恐怖」，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？

六、為勾結、貼靠境外反華勢力謀「獨」，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，「盡台灣之物力，結外國之歡心」，這算什麼民主？

七、不顧台灣企業利益和台灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？

八、像戈培爾（編著：Paul Joseph Goebbels，納粹德國時期的國民教育與宣傳部部長，擅於講演，被稱為「宣傳的天才」）一樣把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑中國大陸的假消息操弄民粹，自編自導「認知戰」鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？

九、渲染所謂中國大陸「軍事威脅」，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車推向災難，這算什麼民主？

十、明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂「援港計劃」擺出「民主衛士」的架勢，連島內媒體都稱民進黨當局是在吃香港的「人血饅頭」來換選票，這算什麼民主？

民進黨 馬曉光 香港

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