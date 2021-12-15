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美軍機再抵近偵察覆蓋西沙等多地 過去兩月已逾百次

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
「南海戰略態勢感知」公布，14日美空軍1架RC-135W電子偵察機沿着大陸東南海岸線進行抵近偵察，偵察範圍涵蓋了廣東、海南島、西沙群島等地區。（取自「南海戰略態勢感知」）
「南海戰略態勢感知」公布，14日美空軍1架RC-135W電子偵察機沿着大陸東南海岸線進行抵近偵察，偵察範圍涵蓋了廣東、海南島、西沙群島等地區。（取自「南海戰略態勢感知」）

隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」公布，14日美空軍1架RC-135W電子偵察機沿着大陸東南海岸線進行抵近偵察，偵察範圍涵蓋了廣東、海南島、西沙群島等地區，統計過去兩個月已經超過百次。

環球網報導，美軍在南海針對大陸的此類抵近偵察活動，10月達54架次、11月升至94架次。

光在11月2日當天短短12小時內，美軍軍機進入黃海、東海和南海；法國空軍出動偵察機在東海進行大範圍偵訊活動，其中美國出動了WC-135W核偵察機和E-8C偵察機，法國出動了「獵鷹」20G偵察機，在微信群等社交平台中，被廣泛傳播。

近年來，美軍加強了在大陸「家門口」的偵察行動，據「南海戰略態勢感知」統計，僅10月，美軍累計就出動了54架次偵察機在南海對大陸進行抵近偵察，出於對西北太平洋海域熱帶氣旋（颱風）的顧慮，次數較以往甚至已有所減少。

10月25日，美國海軍太平洋艦隊在官網發布，美日兩國海上部隊在南海展開雙邊行動，進行包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊在內的演習，參與演習的兵力包括美國海軍「卡爾文森」號航艦和日本海上自衛隊「加賀」號直升機航艦。

依照慣例，每當美國航艦在南海活動時，美軍偵察機去南海的架次也會有所增加，以支援航艦的活動。

美軍在南海抵近偵察活動、11月升至94架次。（取自「南海戰略態勢感知」官微）
美軍在南海抵近偵察活動、11月升至94架次。（取自「南海戰略態勢感知」官微）

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