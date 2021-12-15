8.8萬名香港人移居英國 中國警告勿干預香港事務

（德國之聲中文網）英國政府周二（14日）表示，近9萬名香港人已根據新的簽證計劃申請在英國定居，該計劃給予他們獲得公民身份的途徑。與此同時，倫敦發布了一份報告，譴責中國打壓香港異議人士。

英國政府今年1月針對香港人開通BNO簽證通道，以應對中國政府去年實施的國安法，英國稱該法違反了北京關於維護香港自由和自治的承諾。

「截至9月底，已有8.8萬人根據這一計劃申請了簽證。我代表政府熱烈歡迎他們來到英國，」英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在最新一期的《香港半年報告書》中寫道。

英國此前預測，第一年將有大約15.4萬名香港人抵達英國，五年內則有多達32.2萬名香港人移居英國。申請人必須持有英國國民（海外）護照BNO，在1997年香港回歸中國前出生的香港人和他們的家屬都可以獲得BNO護照。

報告中指出，中國在香港問題上「處於持續不遵守國際義務的狀態」，並稱國安法被用來對付「所有反對派、自由媒體和公民社會」，並寫道：「國安法實施僅一年多，對香港人的生活方式造成的損害是顯而易見的。」

中國譴責英國作為

中國則譴責英國的安置提議，並宣布不再承認英國國民（海外）護照為合法文件。中國外交部駐港公署在其官網表示，「正告英方：立即停止干預香港事務」。

其官網發文指出，「針對英國政府發表所謂『香港問題半年報告』，老調重彈唱衰香港法治和發展，公然詆毀『一國兩制』成功實踐，惡意抹黑香港國安法和香港選舉制度，嚴重踐踏包括『不干涉別國內政』在內的國際法原則和國際關系基本准則。外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）正面臨壓力，被要求擴大簽證計劃，以涵蓋沒有資格獲得BNO護照的年輕香港人。

英國下議院12月7日對一項《國籍與邊界法案》修正案作辯論，該修正案是要擴展英國國民（海外）（BNO）簽證申請資格，以允許香港97年回歸前後不久出生，但沒有BNO護照的年輕人，以獨立身份申請移民英國的簽證。該修正案最終不獲英國政府支持。

英國移民部長福斯特（Kevin Foster）表示，政府認為現存的青年流動計劃已為香港97後青少年提供足夠渠道，並說該修正案過於寬泛，範疇又可延伸至從未踏足香港的人。

《國籍和邊界法案》修正案提交給上議院時，這一問題預計將被再次提出。港媒報導，英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）同日表示，對政府否決修正案感到失望，重申現時英國政府現時對年輕人的幫助不足，但表示仍會繼續努力，希望修正案能在上議院獲得通過，持續向英國政府游加壓力。

「香港觀察」指出，在1000多名面臨與「反送中」抗議活動有關指控的被告中，有93%的人年齡在25歲以下，因此他們本身不可能擁有BNO簽證申請資格。

（法新社、南華早報等）

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