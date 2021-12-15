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奪我中美邦交國後 王毅：中國在拉美沒有地緣政治考慮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸國務委員兼外長王毅。新華社
中國大陸國務委員兼外長王毅。新華社

在上周五拿下我在中美洲的邦交國尼加拉瓜後，根據中國大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長王毅14日應約與巴拿馬外長莫伊內斯通電話時表示，中國在拉美地區從沒有地緣政治考慮。

中華民國與巴拿馬的外交關係可以追溯至清朝宣統元年，在國民政府遷台後，巴拿馬也始終與我維持外交關係，直至2017年6月，巴拿馬與中國大陸建交，聲明依「一個中國」政策終止與台灣的直接官方關係。

王毅與巴拿馬外長通電話時表示，中國視巴拿馬為平等的戰略合作夥伴，將巴拿馬置於中國對拉美外交的重要位置上。中巴建交是一個正確決定，完全符合兩國的根本和長遠利益。

王毅說，中方讚賞巴方恪守一個中國原則，這是兩國關係的政治基礎。中方將一如既往在國際舞台上支持巴方維護正當權益，包括巴方對運河的主權。

他強調，中巴合作是南南合作，是發展中國家之間的相互支持和幫助，目的是實現共同發展和繁榮。中國在拉美地區從沒有地緣政治考慮。

王毅指出，今年1至10月，中巴貿易額增長27.2％，其中巴拿馬對中國大陸出口額增長187％，中國已成為巴拿馬最大貿易夥伴。雙方應加強發展戰略對接，推進務實合作，助力兩國發展振興。

王毅稱，中方也願同巴方加強在聯合國、中拉論壇等多邊機制中的配合，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展，更好維護發展中國家特別是中小國家權益。

根據中國大陸外交部新聞稿，莫伊內斯表示，巴中四年前建交毫無疑問是一個正確決定。當前，中國已是巴拿馬和拉美地區的重要戰略夥伴。巴方堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，期待同中方進一步加強雙邊關係，深化經貿、物流等領域務實合作。

莫伊內斯還告訴王毅，巴拿馬政府已宣布2022年起將中國農歷新年定為巴拿馬全國性節日，並將春節慶祝活動列入巴國際旅遊推介計劃，這充分表明巴拿馬進一步推廣中國文化的積極意願。巴拿馬願同中國加強在拉美區域和次區域組織中的合作。

巴拿馬 王毅 外交部

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