傳胡錫進將退休 人民日報寫手范正偉空降環球時報社長

據香港星島日報報導，大陸環球時報總編輯胡錫進退休在即，將由人民日報國際部副主任吳綺敏接任環球時報總編輯。另，環球時報將設立社長一職，強化政治導向，由「80後」的人民日報評論部副主任范正偉擔任。

報導稱，范正偉是人民日報重要筆桿子、「任仲平」主要成員之一。但微信上另有消息稱，范正偉將接棒胡錫進出任人民日報總編輯。

星島日報指出，環球時報是人民日報子報，長期由胡錫進出掌，該報和旗下的環球網對國際問題和台灣、香港的新聞較為關注，頗具影響力，被西方一些媒體稱為「商業民族主義」報紙。

出生於1960年的胡錫進現年61歲，已超過60歲的退休年齡。星島日報稱，吳綺敏已進駐環球時報幾個月，與胡錫進交接，將擔任總編輯。吳綺敏是北京人，1991年進入人民日報國際部工作，著有《大國外交第一現場》。

今年6月底就曾傳出，吳綺敏將接任環球時報總編輯。但胡錫進隨後出面澄清，「我沒有退休，我在工作崗位上。」對於近日再傳異動消息，截至發稿，胡錫進個人微博與微信公眾號尚無回應。

根據微信上的訊息，范正偉1980生於陜西綏德。1999至2006年先後就讀於北京大學中文系、北京大學法學院，分別獲得文學學士學位、法學碩士學位。現任職於人民日報評論部，從事評論員文章寫作及「人民論壇」、「人民時評」等言論專欄的編輯工作。

有消息稱，范正偉多次參與中共中央重大活動報導，起草撰寫中共十八屆三中、五中全會等多篇人民日報社論，起草撰寫多篇人民日報元旦、「十一」社論，還參與撰寫十餘篇「任仲平」文章。「任仲平」是人民日報評論文章通用的筆名之一，為「人民日報重要評論」的諧音。