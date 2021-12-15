台青登陸 盼「新平潭人」加入

「平潭是年輕人來了就會喜歡的地方」！「95後」台青潘建文近日在平潭參加第十屆共同家園論壇時表示。潘建文來自台灣台北，2019年跨海來到平潭創業，成為一名「登陸」台青。

中新社報導，潘建文初到平潭時，發現這裡風景特別漂亮，尤其是在夏天，天空、大海隨手一拍就是桌面。在長江澳環島路一線，遊人如織，風景如畫。磹水風韵古村就坐落在風景優美的長江澳邊上。加上平潭國際旅遊島的區位優勢，經過多番考察，潘建文決定在這裡打造獨具特色的民宿，他想讓這裡的美景被更多人知道。

創業初期，潘建文在平潭裝修民宿時，就發現當地人非常熱情，時不時為他提供一些幫助，直到現在，還會送一些自己種的蔬菜水果給他，濃濃的人情味讓他很感動。目前，潘建文在平潭長江澳經營三棟民宿。

潘建文表示，在台灣畢業後，由於台灣的市場相對飽和，難以找到心儀的工作，創業也容易遇到瓶頸。「這裡是我夢想起航的地方」，他家人非常支持他來大陸創業。他平時也會拍一些平潭「藍眼淚」的視頻發佈在抖音等新媒體平台上，帶著遊客去追「藍眼淚」。

報導稱，近年來，平潭不斷釋放對台政策紅利，已推出了60多項同等待遇政策舉措，近800名台胞參加醫社保，近200名台胞申請入住公租房。平潭在全國首創對台職業資格採信工作，直接採信台灣職業資格95小項，累計發放採信證書730多本。同時設立「台胞台企服務中心」，集成8大類169項行政審批及公共服務事項。

在平潭生活兩年來，潘建文明顯感受到平潭的飛速發展，各項措施也在完善，「動車開通了，有更多不同省份的遊客來到我們民宿」。在見證平潭日新月異變化的過程中，他也逐漸從台灣創業青年的角色，轉變成一名「新平潭人」。他希望，未來更多有熱情的台青來平潭發展，他也會盡己所能給他們提供幫助。希望愈來愈多「新平潭人」加入，平潭發展越來越好。